Gents burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD): 'De eenheid is hersteld'

'Nu zijn de rangen gesloten en kijken we weer vooruit', zegt De Clercq. 'Dat is in het belang van iedereen.' Naar eigen zeggen is De Clerq nog 'on speaking terms' met Peeters, die uiteindelijk ondervoorzitter van de Gentse gemeenteraad werd.

De situatie is 'uitgeklaard', aldus De Clercq tegen De Zondag. Maar hij zegt niet of hij het ook logisch vindt dat Sami Souguir met drieduizend voorkeursstemmen minder dan Peeters toch tot schepen werd verkozen. 'Ons bestuur heeft dat zo beslist. We moeten dat respecteren', zegt De Clercq. 'Ik heb begrip voor het vele onbegrip.'

De Clercq wil net als zijn voorganger Daniel Termont (SP.A) een 'burgervader' zijn. 'Ik heb zijn aanwezigheidspolitiek altijd bewonderd. Ook inhoudelijk zaten we vaak op dezelfde lijn. Ik zal eveneens de nadruk leggen op een sterke economie, solidariteit en duurzaamheid.'

Op het vlak van armoedebestrijding wil De Clercq verbeteringen zien. 'We bereiden een hele reeks maatregelen voor. Automatische rechtentoekenning is daar één van. Maar armoedebestrijding staat niet op zichzelf. Dat gaat samen met een goed woon- en werkbeleid. Dat zijn ook tópprioriteiten.'