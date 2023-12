Zwarte, vrouwelijke sinterklaas verhuist na bedreigingen naar andere Gentse locatie

De stad Gent heeft een nieuwe zaal geboekt voor een optreden van Queen Nikkolah, een zwarte vrouwelijke sinterklaas. Uit veiligheidsoverwegingen wordt de locatie van de nieuwe voorstelling met meer dan 300 kinderen en hun ouders niet toegelicht.

‘Het feestje kan doorgaan’, laat schepen van Internationale Solidariteit Hafsa El-Bazioui (Groen) weten. ‘Al is het met een negatieve bijsmaak.’

De geboekte evenementlocatie ligt ook in Gent maar wordt na alle commotie niet bij naam genoemd. ‘Wie zich had ingeschreven, zal persoonlijk over de nieuwe locatie geïnformeerd worden.’

De voorbije dagen ontstond commotie rond het kinderfeestje met een alternatieve sint voor ouders en kinderen die raciale en genderstereotypen in vraag willen stellen. De bevoegde schepen, en de artieste zelf, hebben bedreigingen ontvangen. De politie van Gent legt contact met cultuurhuis Viernulvier om de veiligheid van een gelijkaardig optreden in De Vooruit te bespreken.

Een partnerorganisatie van de stad Gent had het evenement geboekt en kon aanspraak maken op een zaal van het stadhuis. Maar burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) had aangegeven dat Queen Nikkolah niet welkom was in het stadhuis op 6 december, om niet de indruk te wekken dat het om een ‘officiële sint’ ging. Een 300-tal kinderen en hun ouders hadden zich al ingeschreven. De artiest, die het personage sinterklaas op een eigenzinnige manier aangrijpt, vlecht de haren in de vorm van een mijter en doet voorts gelijkaardige activiteiten als de klassieke sint, zoals het uitdelen van mandarijnen. Maar de artistieke performance is een doorn in het oog van enkele lokale en nationale politici, die het initiatief ‘woker dan woke’ noemden.

‘Geen boekverbranding’

De kwestie kwam woensdag zelfs ter sprake In het Vlaams parlement, waar enkele leden beweerden dat sinterklaas in Gent is ‘vervangen’ door een zwarte vrouw. Maar de traditionele sint heeft zijn intrede in Gent op 19 november al gevierd. Naar die officiële inhuldiging van een witte man in een boot met pieten rondom zich kwamen een duizendtal kinderen kijken. Het evenement van Queen Nikkolah werd later uit de agenda van het stadhuis geschrapt.

‘Laat mij toch even situeren dat dit (het bijwonen Queen Nikkolah, nvdr) geheel vrijwillig is’, aldus de betrokken schepen, ‘Naast alle bijkomende sint-feesten. Het is niet ter vervanging van de sint-feesten maar een bijkomend initiatief.’

El-Bazioui zal zaterdag als schepen van Personeel trouwens een kinderfeest bijwonen voor een duizend-tal leden van het Gentse stadspersoneel en hun familie. Met een klassieke, witte sinterklaas.

De stad houdt trouwens vast aan een initiatief waarbij deelnemers een verouderd kinderboekje kunnen inruilen voor een exemplaar met minder uitgesproken stereotypen. ‘We vonden dat een tof initiatief, omdat er bij leerkrachten veel vraag naar is. Die hebben vaak het budget niet om boekjes te kopen.’ Het gaat om boekjes ‘die in elke Vlaamse boekenwinkel te vinden zijn’ en het inruilen ‘is volledig op vrijwillige basis’, wil El-Bazioui daar nog over kwijt. ‘De commotie was niet nodig. En er doen nogal wat cowboyverhalen de ronde. Dat er boekverbrandingen plaatsvinden. Wat helemaal niet de bedoeling is. Het is een positief initiatief om kinderen en leerkrachten sinterklaasmateriaal aan te bieden, voor wie dat wenst.’