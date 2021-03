Na de ontruiming van het Sint-Pietersplein in Gent en de bekogeling van de politie woensdagavond, heeft het Gentse stadsbestuur nieuwe maatregelen klaar die een eind moeten maken aan de massale onbestrafte corona-inbreuken op het plein. Behalve de al eerder aangekondigde extra politie-inzet gaat het om coronacoaches en gemeenschapswachten die moeten sensibiliseren, zegt de Gentse burgemeester Mathias De Clercq.

De politie had woensdagavond het plein ontruimd, nadat jongeren er opnieuw massaal waren samengekomen zonder respect voor de coronaregels. Grote groepen waren dicht op elkaar aan het dansen en door overmatig alcoholgebruik waanden de jongeren zich onaantastbaar. Het was de tweede dag op rij dat het plein ontruimd werd, maar woensdagavond liep de situatie uit de hand. Een honderdtal jongeren weigerde het plein te verlaten. De politie werd uitgedaagd en er werd met glas gegooid naar de interventieploegen.

Uiteindelijk werden twee bestuurlijke arrestaties verricht en die twee jongeren kregen een proces-verbaal voor het verstoren van de openbare orde. Er werd ook nog een pv opgesteld voor verboden samenscholing en er werd een GAS-boete uitgedeeld voor een inbreuk op het glasverbod. Eén politieman raakte lichtgewond na een val in de confrontatie. In de voorbije 24 uur werden ook 16 inbreuken vastgesteld tegen de avondklok en 36 samenscholingen, waaronder vijf kotfeestjes.

De Gentse burgemeester Mathias De Clercq kondigde woensdagavond al aan dat er de komende dagen extra politie komt rond het Sint-Pietersplein. Donderdag werd ook beslist dat het plein sneller zal ontruimd worden bij overtredingen van de regels en dat de stad zal zorgen voor meer spreiding van studenten en bezoekers. 'Er worden coronacoaches en gemeenschapswachten ingezet. Als er veel volk is zal er aangeraden worden om andere pleinen of parken op te zoeken. Het grootste deel van de jongeren heeft het plein zonder problemen verlaten, maar het kan niet dat een kleine groep het verprutst voor al de anderen. Dit is een slag in het gezicht voor iedereen die zich wel aan de richtlijnen houdt', zegt de burgemeester.

De krijtcirkels op de het plein blijven behouden als hulpmiddel voor de aanwezigen. De cirkels zijn groot genoeg voor tien personen maar vanaf zaterdag zullen er opnieuw maar vier personen toegelaten zijn.

De politie had woensdagavond het plein ontruimd, nadat jongeren er opnieuw massaal waren samengekomen zonder respect voor de coronaregels. Grote groepen waren dicht op elkaar aan het dansen en door overmatig alcoholgebruik waanden de jongeren zich onaantastbaar. Het was de tweede dag op rij dat het plein ontruimd werd, maar woensdagavond liep de situatie uit de hand. Een honderdtal jongeren weigerde het plein te verlaten. De politie werd uitgedaagd en er werd met glas gegooid naar de interventieploegen. Uiteindelijk werden twee bestuurlijke arrestaties verricht en die twee jongeren kregen een proces-verbaal voor het verstoren van de openbare orde. Er werd ook nog een pv opgesteld voor verboden samenscholing en er werd een GAS-boete uitgedeeld voor een inbreuk op het glasverbod. Eén politieman raakte lichtgewond na een val in de confrontatie. In de voorbije 24 uur werden ook 16 inbreuken vastgesteld tegen de avondklok en 36 samenscholingen, waaronder vijf kotfeestjes. De Gentse burgemeester Mathias De Clercq kondigde woensdagavond al aan dat er de komende dagen extra politie komt rond het Sint-Pietersplein. Donderdag werd ook beslist dat het plein sneller zal ontruimd worden bij overtredingen van de regels en dat de stad zal zorgen voor meer spreiding van studenten en bezoekers. 'Er worden coronacoaches en gemeenschapswachten ingezet. Als er veel volk is zal er aangeraden worden om andere pleinen of parken op te zoeken. Het grootste deel van de jongeren heeft het plein zonder problemen verlaten, maar het kan niet dat een kleine groep het verprutst voor al de anderen. Dit is een slag in het gezicht voor iedereen die zich wel aan de richtlijnen houdt', zegt de burgemeester. De krijtcirkels op de het plein blijven behouden als hulpmiddel voor de aanwezigen. De cirkels zijn groot genoeg voor tien personen maar vanaf zaterdag zullen er opnieuw maar vier personen toegelaten zijn.