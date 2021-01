De Gentse Koning Leopold II-laan krijgt een nieuwe naam die zal refereren naar de lokale geschiedenis en niet langer naar de controversiële koning. De Gentse burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) gaat akkoord met een advies daarover.

De Leopold II-laan is een centraal gelegen boulevard langs het Citadelpark die al eerder de aandacht trok van demonstranten die zich stoorden aan de verwijzing naar het koloniale verleden van België. In april 2019 werd op initiatief van bevoegd schepen Tine Heyse (Groen) een groep opgericht die donderdagavond 30 aanbevelingen deed rond dekolonisering. De meest opvallende is de naamsverandering van de Koning Leopold II-laan.

'Op voorstel van de burgemeester zal er een nieuwe straatnaam worden voorgelegd aan het college en de gemeenteraad die refereert aan de lokale geschiedenis en de nabijgelegen erfgoedsite', klinkt het donderdagavond na afloop van een zitting van de groep. Ook in andere steden zoals Sint-Niklaas, Kortrijk en Dendermonde werd al beslist om afstand te nemen van de controversiële straatnaam.

Het is nog niet duidelijk welke nieuwe naam de Leopold II-laan in Gent krijgt. De stad beschikt over een lijst met kandidaten voor toekomstige straatnamen maar licht wel toe dat het niet de Patrice Lumumbalaan zal worden. Dat was een alternatief dat eerder naar voor werd geschoven om te verwijzen naar de eerste democratisch verkozen premier van de Republiek Congo. 'Het blijft de bedoeling om nog deze legislatuur deze naam op een passende locatie toe te kennen voor een nieuwe straat of een nieuw plein in Gent', klinkt het op het kabinet van burgemeester De Clercq.

'Gezien een straatnaamwijziging gevolgen heeft voor bewoners, handelaars en ondernemingen, zal het stadsbestuur voorzien in een forfaitaire tussenkomst in de kosten', zegt De Clercq nog. Het gaat om 50 euro voor particulieren, 250 euro voor zelfstandigen en 1.000 euro voor vennootschappen. Er komt ook een mobiel dienstencentrum dat tijdelijk ter plaatse wordt opgesteld om mensen maximaal te ondersteunen.

Meer aanbevelingen

De wijziging van de straatnaam is een van de aanbevelingen die de groep "Dekoloniseer Gent" deed, samengesteld uit mensen uit de Afrikaanse diaspora, verschillende adviesraden, middenveldorganisaties, verenigingen, hogescholen en UGent. Het rapport bevat een reeks beleidsaanbevelingen in de brede zin: van praktijktesten, over kunst in de publieke ruimte tot straatnamen. 'Stuk voor stuk aanbevelingen die we als stadsbestuur ernstig nemen', zegt schepen voor Internationale Solidariteit Tine Heyse.

In een eerste reactie verwijst ze naar het actieplan Actieplan Antidiscriminatie en Antiracisme en de aanbeveling over rekrutering van stadspersoneel. Maar ook kleinere initiatieven moeten het bewustzijn over de donkere schaduw die over de koloniale geschiedenis hangt, aanscherpen. Zo komt er een label voor uitleenmateriaal in de Gentse bibliotheken. Dat moet bijvoorbeeld de tijdsgeest waarin een boek geschreven duiden. Het verwijderen van boeken zal niet gebeuren, maar bij de aankoop van nieuw materiaal krijgt diversiteit extra aandacht.

Stadsmuseum STAM maakte dan weer een thema van de migratiegeschiedenis in Gent voor de nieuwe permanente opstelling en er komt een 'dekoloniale wandeling' in het aanbod van het Vredeshuis.

De Leopold II-laan is een centraal gelegen boulevard langs het Citadelpark die al eerder de aandacht trok van demonstranten die zich stoorden aan de verwijzing naar het koloniale verleden van België. In april 2019 werd op initiatief van bevoegd schepen Tine Heyse (Groen) een groep opgericht die donderdagavond 30 aanbevelingen deed rond dekolonisering. De meest opvallende is de naamsverandering van de Koning Leopold II-laan. 'Op voorstel van de burgemeester zal er een nieuwe straatnaam worden voorgelegd aan het college en de gemeenteraad die refereert aan de lokale geschiedenis en de nabijgelegen erfgoedsite', klinkt het donderdagavond na afloop van een zitting van de groep. Ook in andere steden zoals Sint-Niklaas, Kortrijk en Dendermonde werd al beslist om afstand te nemen van de controversiële straatnaam.Het is nog niet duidelijk welke nieuwe naam de Leopold II-laan in Gent krijgt. De stad beschikt over een lijst met kandidaten voor toekomstige straatnamen maar licht wel toe dat het niet de Patrice Lumumbalaan zal worden. Dat was een alternatief dat eerder naar voor werd geschoven om te verwijzen naar de eerste democratisch verkozen premier van de Republiek Congo. 'Het blijft de bedoeling om nog deze legislatuur deze naam op een passende locatie toe te kennen voor een nieuwe straat of een nieuw plein in Gent', klinkt het op het kabinet van burgemeester De Clercq. 'Gezien een straatnaamwijziging gevolgen heeft voor bewoners, handelaars en ondernemingen, zal het stadsbestuur voorzien in een forfaitaire tussenkomst in de kosten', zegt De Clercq nog. Het gaat om 50 euro voor particulieren, 250 euro voor zelfstandigen en 1.000 euro voor vennootschappen. Er komt ook een mobiel dienstencentrum dat tijdelijk ter plaatse wordt opgesteld om mensen maximaal te ondersteunen. De wijziging van de straatnaam is een van de aanbevelingen die de groep "Dekoloniseer Gent" deed, samengesteld uit mensen uit de Afrikaanse diaspora, verschillende adviesraden, middenveldorganisaties, verenigingen, hogescholen en UGent. Het rapport bevat een reeks beleidsaanbevelingen in de brede zin: van praktijktesten, over kunst in de publieke ruimte tot straatnamen. 'Stuk voor stuk aanbevelingen die we als stadsbestuur ernstig nemen', zegt schepen voor Internationale Solidariteit Tine Heyse. In een eerste reactie verwijst ze naar het actieplan Actieplan Antidiscriminatie en Antiracisme en de aanbeveling over rekrutering van stadspersoneel. Maar ook kleinere initiatieven moeten het bewustzijn over de donkere schaduw die over de koloniale geschiedenis hangt, aanscherpen. Zo komt er een label voor uitleenmateriaal in de Gentse bibliotheken. Dat moet bijvoorbeeld de tijdsgeest waarin een boek geschreven duiden. Het verwijderen van boeken zal niet gebeuren, maar bij de aankoop van nieuw materiaal krijgt diversiteit extra aandacht. Stadsmuseum STAM maakte dan weer een thema van de migratiegeschiedenis in Gent voor de nieuwe permanente opstelling en er komt een 'dekoloniale wandeling' in het aanbod van het Vredeshuis.