Gent wil afbrokkelend viaduct in Gentbrugge vervangen door een tunnel

'De intendant kan ervoor zorgen dat het potentieel voor de ruimte onder en rond het viaduct kan worden gemaximaliseerd', aldus Watteeuw. Het viaduct kwam de voorbije maanden verschillende keren in het nieuws met loskomende brokstukken. Eind vorig jaar viel nog een betonblok door het dak van een bus, waarna De Lijn een nieuwe stelplaats voor meer dan 70 bussen moest zoeken. Bij verschillende controles kwamen nog grotere stukken beton los, wat risico's geeft voor passanten en voertuigen die onder het viaduct heen rijden.

Het Gentse stadsbestuur schaart zich nu 'resoluut' achter het idee om het viaduct na een mislukte renovatie in 2002 te vervangen en niet opnieuw te saneren, zoals nu voorzien is. Watteeuw wil over de partijgrenzen heen een intendant aan te stellen. Hij wil daarbij het departement Mobiliteit en Openbare Werken, het Agentschap Wegen en Verkeer en openbaarvervoermaatschappij De Lijn betrekken.