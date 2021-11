Wegens het stijgend aantal coronabesmettingen schrapt de stad Gent een hele reeks eindejaarsevenementen. Het gaat om de intrede van de sint, de Gentse Winterfeesten, het oudejaarsvuurwerk en de nieuwjaarsdrink onder de Stadshal. Dat heeft de stad zaterdag bekendgemaakt.

De intrede van Sinterklaas ging normaal morgen/zondag al door, maar wordt dus afgelast.

De beslissing om de evenementen te schrappen komt er na een bijeenkomst van de Gentse crisiscel. Op 14 dagen tijd is het aantal besmettingen met het coronavirus in de Arteveldestad verdubbeld. Vanuit de Gentse ziekenhuizen komen er signalen dat de situatie acuut is. "De medische experten zijn duidelijk: het aantal contacten moet zoveel mogelijk beperkt worden. Als de veiligheid niet kan gegarandeerd worden, is het beter de evenementen te annuleren om verdere besmettingen en ziekenhuisopnames te voorkomen", klinkt het.

Behalve de intrede van de sint worden ook de Gentse Winterfeesten geschrapt. Die gingen normaal doorgaan van 9 december tot eind december. Wel komt er een openluchtijspiste en een winterbar.

Het traditionele oudejaarsvuurwerk en de nieuwjaarsdrink worden eveneens afgelast.

Op advies van de medische experten schrapt de Stad Gent de intrede van de sint van morgen. Ook de Gentse Winterfeesten, het oudejaarsvuurwerk en de nieuwjaarsdrink onder de Stadshal gaan niet door. Wel komt er een openluchtijspiste en een winterbar. #genthttps://t.co/T54SYWzRQQ — Stad Gent (@Stadgent) November 20, 2021

De intrede van Sinterklaas ging normaal morgen/zondag al door, maar wordt dus afgelast. De beslissing om de evenementen te schrappen komt er na een bijeenkomst van de Gentse crisiscel. Op 14 dagen tijd is het aantal besmettingen met het coronavirus in de Arteveldestad verdubbeld. Vanuit de Gentse ziekenhuizen komen er signalen dat de situatie acuut is. "De medische experten zijn duidelijk: het aantal contacten moet zoveel mogelijk beperkt worden. Als de veiligheid niet kan gegarandeerd worden, is het beter de evenementen te annuleren om verdere besmettingen en ziekenhuisopnames te voorkomen", klinkt het. Behalve de intrede van de sint worden ook de Gentse Winterfeesten geschrapt. Die gingen normaal doorgaan van 9 december tot eind december. Wel komt er een openluchtijspiste en een winterbar. Het traditionele oudejaarsvuurwerk en de nieuwjaarsdrink worden eveneens afgelast.