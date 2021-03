De ouders van enkele van de 15 jongeren die in Gent opgepakt werden in het onderzoek naar een diefstal met geweld aan de Korenlei, dienen een klacht in bij de dienst intern toezicht van de lokale politie. Ze veroordelen het politieoptreden en het gebruik van naaktfouilles.

'We worden daarin ondersteund door het Kinderrechtencommissariaat', zegt één van de ouders. Ze zouden een klacht indienen bij het Comité P, maar hebben dat nog niet gedaan.

De feiten vonden twee weken geleden plaats, op vrijdag 12 maart, aan de Korenlei in Gent. De politie werd rond 22.54 uur ingelicht van een diefstal met geweld, zegt het parket. 'Een getuige verklaarde dat een 15-tal jongeren zich rond de slachtoffers, een 17-jarig meisje en 18-jarige jongen, hadden verzameld. Terwijl de slachtoffers op de grond lagen, werden zij geschopt door het groepje, volgens de getuige.' Er werd een handtas gestolen en de daders namen daarna de vlucht.

Er werden uiteindelijk 15 verdachten, waarvan 10 minderjarigen, opgepakt voor verhoor. Ze mochten daarna beschikken en de minderjarigen werden opgevolgd door de jeugdparketten. De ouders van enkele minderjarigen verklaarden vorige week dat ze klacht zouden indienen bij het comité P, omdat de politie over de schreef zou gegaan zijn. Ze hebben dat echter (nog) niet gedaan. Ze klaagden onder meer aan dat de jongeren een naaktfouille moesten ondergaan en een nacht in de cel moesten blijven. De Gentse korpschef Filip Rasschaert verdedigde het optreden van de agenten en stelde dat ze 'binnen de regels' werken om de maatschappij te beschermen.

Comité P?

Vrijdag was er nog geen klacht ingediend bij het Comité P. over de feiten, maar de ouders nemen niets van hun aanklacht terug. 'We hebben ons standpunt zeker niet afgezwakt', zegt één van hen, die spreekt voor de ouders van zeven kinderen. 'We hebben eerst een brief gestuurd aan de Gentse burgemeester, en die heeft dat ter sprake gebracht op de gemeenteraadscommissie. We gaan nu, ondersteund door het Kinderrechtencommissariaat, klacht indienen bij de dienst intern toezicht van de lokale politie.'

De klacht zou begin volgende week moeten ingediend worden, zegt de vader van één van de kinderen. 'Een klacht bij het Comité P komt er voorlopig niet, maar dat kan later nog veranderen. We zijn ervan overtuigd dat een deel van de jongeren niets met de feiten te maken had. Ook die onschuldige kinderen zijn aan naaktfouilles onderworpen, en daar blijven we ons tegen verzetten.'

'We worden daarin ondersteund door het Kinderrechtencommissariaat', zegt één van de ouders. Ze zouden een klacht indienen bij het Comité P, maar hebben dat nog niet gedaan. De feiten vonden twee weken geleden plaats, op vrijdag 12 maart, aan de Korenlei in Gent. De politie werd rond 22.54 uur ingelicht van een diefstal met geweld, zegt het parket. 'Een getuige verklaarde dat een 15-tal jongeren zich rond de slachtoffers, een 17-jarig meisje en 18-jarige jongen, hadden verzameld. Terwijl de slachtoffers op de grond lagen, werden zij geschopt door het groepje, volgens de getuige.' Er werd een handtas gestolen en de daders namen daarna de vlucht. Er werden uiteindelijk 15 verdachten, waarvan 10 minderjarigen, opgepakt voor verhoor. Ze mochten daarna beschikken en de minderjarigen werden opgevolgd door de jeugdparketten. De ouders van enkele minderjarigen verklaarden vorige week dat ze klacht zouden indienen bij het comité P, omdat de politie over de schreef zou gegaan zijn. Ze hebben dat echter (nog) niet gedaan. Ze klaagden onder meer aan dat de jongeren een naaktfouille moesten ondergaan en een nacht in de cel moesten blijven. De Gentse korpschef Filip Rasschaert verdedigde het optreden van de agenten en stelde dat ze 'binnen de regels' werken om de maatschappij te beschermen. Vrijdag was er nog geen klacht ingediend bij het Comité P. over de feiten, maar de ouders nemen niets van hun aanklacht terug. 'We hebben ons standpunt zeker niet afgezwakt', zegt één van hen, die spreekt voor de ouders van zeven kinderen. 'We hebben eerst een brief gestuurd aan de Gentse burgemeester, en die heeft dat ter sprake gebracht op de gemeenteraadscommissie. We gaan nu, ondersteund door het Kinderrechtencommissariaat, klacht indienen bij de dienst intern toezicht van de lokale politie.' De klacht zou begin volgende week moeten ingediend worden, zegt de vader van één van de kinderen. 'Een klacht bij het Comité P komt er voorlopig niet, maar dat kan later nog veranderen. We zijn ervan overtuigd dat een deel van de jongeren niets met de feiten te maken had. Ook die onschuldige kinderen zijn aan naaktfouilles onderworpen, en daar blijven we ons tegen verzetten.'