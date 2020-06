In Gent heeft het stadsbestuur een buste van koning Leopold II weggehaald uit het Zuidpark. 'Standbeelden wegnemen wist de geschiedenis niet, het corrigeert en maakt nieuwe geschiedenis die de dominante narratieven terecht in vraag stelt', klinkt het.

Precies 60 jaar na de onafhankelijkheid van Congo wordt het borstbeeld van Leopold II uit het Zuidpark verwijderd. Het beeld wordt overgebracht naar een depot van het Gentse stadsmuseum STAM in afwachting van verdere aanbevelingen binnen het traject rond dekolonisering.

Tijdens een bijeenkomst bleven burgemeester en schepenen afzijdig toen het borstbeeld werd gedemonteerd. Vertegenwoordigers uit de Afrikaanse diaspora en het middenveld namen wel het woord. 'Deze symbolische actie wordt als een opluchting ontvangen bij de Congolese gemeenschap', zegt voorzitter Marie-Laure Mulayi van Umoja Gent. 'Eindelijk worden wij gehoord.'

'Standbeelden wegnemen wist de geschiedenis niet, het corrigeert en maakt nieuwe geschiedenis die de dominante narratieven terecht in vraag stelt', zegt Mathieu Charles van Belgian Network for Black Lives.

Stroomversnelling

De bewustwording rond de gruwel tijdens het Belgische koloniale verleden kwam in een stroomversnelling na de dood van George Floyd in de VS. 'Aan zij die beweren dat wij een Amerikaans probleem importeren', aldus podiumdichter Lindah Nyirenda, 'zeg ik dat dit en vele andere problemen naar Amerika en de rest van de wereld zijn geëxporteerd in 1492 (toen onder andere Britten, Fransen, Spanjaarden en Nederlanders zich vestigden in kolonies in Amerika, nvdr).'

De Stad Gent besliste een week geleden dat het borstbeeld zou worden weggehaald op vraag van de werkgroep dekolonisering, een werkgroep die sinds vorig jaar het koloniale verleden in Gent doorlicht. De werkgroep zal ook de aanwezigheid van andere koloniale elementen in het Gentse straatbeeld aan een toets onderwerpen, al wordt daar dinsdag geen bijkomende informatie over gegeven. (Belga)

