Gent: 'Geen meerderheid mogelijk zonder het kartel'

In Gent reageert de groene vleugel van het progressief kartel onverstoord op de intentie van Open VLD en CD&V om een bestuursmeerderheid op de been te brengen. 'We nemen akte van deze zet', reageren Filip Watteeuw en Elke Decruynaere. Die gaven eerder aan de samenwerking met sp.a niet te zullen opblazen, waardoor die partijen dus niet aan een meerderheid komen. 'In Gent is geen meerderheid mogelijk zonder het kartel', klinkt het nog.

Maandag bleek dat binnen het kartel een groene kandidaat-burgemeester aan zet komt nadat Rudy Coddens (SP.A) een stap opzij had gezet. Het progressief kartel verloor zondag vijf zetels maar blijft wel de grootste groep in de Gentse gemeenteraad. 'Als grootste politieke groep nodigen wij vanaf morgen (dinsdag) alle democratische partijen uit om gesprekken te voeren', aldus Watteeuw en Decruynaere. 'We roepen op om deze gesprekken in alle rust op te starten', aldus de partij. 'Voor ons is het belangrijk dat een goed bestuursproject wordt uitgewerkt.'

Eerder op de dag lieten CD&V en Open Vld weten dat ze samen een coalitie op de been willen brengen brengen. Dat melden lijsttrekkers Mathias De Clercq en Mieke Van Hecke aan Belga. 'De voorbije weken en maanden hebben we vastgesteld dat er sterk wederzijds respect is tussen Mieke Van Hecke en mezelf', zegt De Clercq, die daarmee een alternatief zoekt voor een samenwerking met het progressief kartel sp.a/Groen. 'Gezien Mathias zijn overweldigende score willen we de krachten bundelen om een nieuwe coalitie op de been te brengen', voegt Van Hecke toe.

Open VLD, dat met kandidaat-burgemeester Mathias De Clercq van 9 naar 15 zetels ging in vergelijking met 2012, herhaalde al verschillende keren officieel zijn claim op de sjerp, ook na de machtswissel bij SP.A/Groen, omdat ze na de winst de grootste partij in de gemeenteraad zijn. De Clercq zag zichelf in zijn overwinninstoespraak al als de eerste liberale burgemeester in de Arteveldestad in 60 jaar.

'Het is overduidelijk dat er zeer brede steun voor mij is als burgemeester van Gent, met veruit het hoogste aantal voorkeurstemmen', klinkt het.

De liberaal hoopt op een bestuursakkoord waarin een 'breed gedragen positief, verbindend, sociaal en vooruitstrevend project voor Gent' wordt gerealiseerd. Mieke Van Hecke steunt De Clercq en wil mee besturen in Gent. 'Ik heb Mathias de voorbije weken ervaren als iemand die de stad bijeen kan houden en niet polariseert', klinkt het. 'Uit de uitslag van de verkiezingen blijkt dat ook de Gentenaar kiest voor dat verhaal.'

Beide kandidaten spreken van een diep onderling respect. CD&V, die zondag vier zetels in de Gentse gemeenteraad haalt, merkt dat Open Vld op diezelfde manier de toekomst van Gent wil vorm geven. 'Gezien ook Mathias zijn overweldigende persoonlijke score willen we de krachten bundelen.' De twee partijen halen volgens de laatste - zo goed als volledige - resultaten samen negentien zetels in de Gentse gemeenteraad.

Dat zijn er acht te weinig voor een meerderheid. Ze hebben dus nog een partner nodig om een werkbare bestuursmeerderheid op te starten. Zelfs met de steun van N-VA halen ze geen meerderheid in de Gentse gemeenteraad.

CD&V en Open VLD lijken dus uit te zijn op een splitsing van het kartel Sp.a/Groen, dat maandag tot nader order niet bereid lijkt afstand te doen van de burgemeesterssjerp.

Ondertussen zijn in Gent ook alle stemmen geteld, en is er een officiële zetelverdeling.

De kartellijst SP.A-Groen verloor in Gent, maar blijft (volgens het nog steeds niet volledige resultaat, 90 van de 91 bureaus geteld) wel de grootste fractie met 21 zetels op 53.

Groen krijgt nu het voortouw in die onderhandelingen, zei partijwoordvoerder Jonas Dutordoir maandagochtend. Dat gebeurde 'in samenspraak met SP.A', zegt hij.

Dubbel zo groot

Lijsttrekker Rudy Coddens van het progressief kartel is dus niet langer kandidaat-burgemeester. 'Correcte politiek begint met in de spiegel te kijken', zei Coddens daar vanochtend over. Hij geeft wel aan dat hij nog steeds een belangrijke rol te willen spelen in de onderhandelingen. 'De kiezer heeft een duidelijk signaal gegeven.'

Hij geeft nog aan dat SP.A samen met groen blijft onderhandelen en het gemeenschappelijk programma onderschrijft. 'Het gaat om een project en niet om de poppetjes.'

Groen-kopstuk Elke Decruynaere geeft voorlopig nog geen uitsluitsel over wie de nieuwe kandidaat-burgemeester van het progressieve kartel in Gent wordt. 'Ik werk goed samen met Rudy Coddens', zegt Decruynaere daarover. 'En ben van plan dat te blijven doen.'

Wie de nieuwe burgemeester wordt, wil Decruynaere nog niet zeggen. 'We willen over het volledige pakket onderhandelen en niet enkel over de sjerp', zegt Decruynaere.

Groen of blauw?

'Een groene burgemeester is een mogelijkheid, en we willen alle mogelijkheden uitputten', zei Watteeuw bij VTM. Al zijn berichten daarover wel voorbarig, zei schepen Filip Watteeuw, architect van het veelbesproken circulatieplan in Gent.

Onderhandelingen

Momenteel is het nog niet duidelijk welke richting de gesprekken uitgaan. De Clercq liet al verstaan dat hij naar Brussel vertrekt als hij geen burgemeester wordt.

Daarnaast zijn ook in Oostende nog moeizame gesprekken aan de gang over een coalitie. Het is niet uitgesloten dat de beide dossiers in mindere of meerdere mate aan elkaar gekoppeld zijn. In de kuststad blijft de Stadlijst van aftredend burgemeester Johan Vande Lanotte (SP.A) ondanks verlies de grootste, maar de Open VLD ging fors vooruit. Lijsttrekker Bart Tommelein eist er nu de sjerp op en kijkt daarbij naar Groen om een alternatieve coalitie te vormen.