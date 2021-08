Gent gaat lage-emissiezone niet uitbreiden maar lanceert 'luchtkwaliteitsfonds'

Er komt dan toch geen geografische uitbreiding van de lage-emissiezone (LEZ) in Gent. Die beslissing zal donderdag genomen worden door het schepencollege. Groen, de grootste partij in Gent, was lang vragende partij om de huidige LEZ in de binnenstad uit te breiden naar de ruime omgeving. Maar een studie toont aan dat daar niet dezelfde milieuwinst geboekt kan worden.

Gent voerde in 2020 een lage-emissiezone in © Belga