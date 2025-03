‘Genoeg gezwegen’: BV’s klagen Israëlisch geweld in Palestina aan met campagne op sociale media

Maar liefst 138 bekende Vlamingen deelden dinsdagmiddag een zwart-witfoto van zichzelf met de boodschap ‘I speak up for Palestine’. Met die actie, die gelanceerd wordt vanuit Oxfam België, eisen de BV’s gerechtigheid en een einde aan de straffeloosheid in Gaza.

Dinsdagmiddag werden de sociale media plots overspoeld door beelden van Belgische artiesten, presentatoren en influencers die zich persoonlijk uitspreken tegen het Israëlische geweld in Palestina. Onder andere Pommelien Thijs, Laura Tesoro, Julie Van Den Steen, Koen Wauters, Elisabeth Lucie Baeten en Nathalie Meskens deelden de boodschap.

Voor dj Hakim Chatar moet deze campagne vooral bewustzijn creëren. ‘Er is zeker aandacht geweest voor het geweld in Gaza, maar zoals bij elk conflict gaat dat na een tijd ook weer liggen. Met deze campagne hopen we het opnieuw onder de belangstelling te brengen. Alle beetjes helpen.’

Voor Chatar is het ook belangrijk om beleidsmakers wakker te schudden. ‘Fucking change it’, zegt hij. ‘Zet die oogkleppen af.’ Als mens en als vader wordt hij geraakt door het nieuws dat sinds 7 oktober 2023 uit Gaza komt. Ook toen dinsdagochtend, een paar uur voor de lancering van de campagne, bleek dat Israël het staakt-het-vuren verbrak en er intussen al meer dan 413 nieuwe doden vielen in de Gazastrook.

Machteloos

Chatar voelt zich machteloos, en daar staat hij niet alleen in. Ook fotografe Lieve Blancquaert, die samen met Noortje Palmers de portretten voor de campagne maakte, vreest dat er weinig zal veranderen. ‘Natuurlijk hoop ik dat er iets in beweging zal komen, maar soms heb ik het gevoel dat we met tien miljoen mensen tegelijk naakt op ons hoofd kunnen gaan staan, en dat er nog niks verandert. Toch moeten we iets doen.’

Elke avond loopt Blancquaert langs het cultuurcentrum VIERNULVIER in Gent, waar op de zijgevel het aantal mensen dat gedood werd in Gaza geprojecteerd wordt. ‘Elke dag herinnert dat cijfer me aan de genocide die daar aan de gang is’, zegt ze.

‘We moeten het woord “genocide” durven uit te spreken.’ Lieve Blancquaert Fotografe

Blancquaert gebruikt het woord ‘genocide’ bewust. ‘We moeten dat woord durven uit te spreken’, zegt ze. Daarnaast benadrukt ze dat niet elke jood is als Netanyahu, en dat niet elke Palestijn is als Hamas. ‘Dat gepolariseerde denken is te makkelijk en helpt niemand vooruit. Uiteindelijk gaat het over fundamentele mensen- en kinderrechten. Hamas heeft die geschonden tegenover onschuldige burgers in Israël, en de regering van Israël heeft ze vervolgens nog zo veel malen sterker geschonden tegenover onschuldige Palestijnen.’

‘We moeten ons blijven uitspreken’, besluit Chatar. ‘Sommigen zijn misschien bang voor reacties van anderen als ze zich over het conflict uitlaten, maar als we met z’n allen onze stem laten horen, kunnen beleidsmakers dat geluid niet negeren. Blijf dus geïnformeerd, blijf verhalen delen en laat de menselijkheid centraal staan.’

Brief aan De Wever

Volgens Oxfam toont de actie dat een brede groep mensen zich wil uitspreken tegen de Belgische stilte rond het geweld in Gaza. ‘België moet concrete actie ondernemen, de daders ter verantwoording roepen, en zijn verplichtingen nakomen om burgers in Gaza en op de Westelijke Jordaanoever te beschermen’, liet Eva Smets, directeur van Oxfam België, optekenen op VRT NWS.

Ook wordt mensen gevraagd om een brief aan de premier Bart De Wever (N-VA) te ondertekenen. Daarin wordt een permanent staakt-het-vuren en een einde aan alle vormen van geweld en illegale bezetting, een veilige en onbeperkte toegang tot humanitaire hulp voor Palestijnse burgers en de invoering van economische maatregelen geëist. Nog volgens Smets heeft België de kans om een leidende rol te spelen in de internationale gemeenschap en zich in te zetten voor gerechtigheid en mensenrechten.