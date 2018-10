Genk: Zuhal Demir bestormt CD&V-burcht

CD&V (voorheen de CVP) levert in Genk al sinds de Tweede Wereldoorlog de burgemeester. In 2009 volgde huidig burgemeester Wim Dries er Jef Gabriels op. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2012 haalden de christendemocraten er maar liefst 41 procent, goed voor 18 zetels en slechts 2 zetels te weinig voor een absolute meerderheid. Dries zei in Knack dat hij die vandaag ambieert. Momenteel leidt hij een coalitie van CD&V en PROgenk, de lijst van SP.A, Groen en onafhankelijken. Samen hebben ze 25 op 39 zetels. Groen blies voor deze verkiezingen het kartel op en trekt zondag apart naar de kiezer.

Na de veroordeling van tweede schepen Ali Caglar is de vraag waar de grote blok Turkse stemmen naar toe gaat gaan, maar Dries is er gerust in. 'We hebben een campagne gevoerd naar alle Genkenaren toe. Het is belangrijk dat we een brede basis hebben bij alle Genkenaren en hopen dan ook een goed resultaat te kunnen neerzetten samen met onze 38 andere kandidaten.'

Verhuisd

De verhuis van Zuhal Demir van Antwerpen naar Genk, waar ze de lijst van N-VA trekt, maakt de verkiezingen echter behoorlijk onvoorspelbaar. Zes jaar geleden haalden de Vlaams-nationalisten er 17 procent van de stemmen en 7 zetels.

Dat resultaat zal nu wellicht beter zijn, maar de vraag is of ze er de eerste viool zullen kunnen spelen. Demir heeft al gezegd dat ze graag de nationale politiek verlaat om burgemeester van Genk te worden. Zelf waagt ze zich niet aan een pronostiek. 'We hebben de verkiezingen gewonnen als de Genkenaren allemaal voor het alternatief stemmen. Dat is wel belangrijk.'

Andere partijen

Pro Genk heeft met SP.A-Kamerfractieleidster Meryame Kitir een grote naam op de lijst staan, maar lijsttrekker is Angelo Bruno. Groen rekent op lijsttrekker Kristien Kempeneers, Vlaams Belang op Chris Janssens. De liberale lijst Open Genk wordt getrokken door Jan Boots.

Net als in Hasselt is er in Genk een doorbraak mogelijk voor de PVDA, die daar opkomt met Gaby Colebunders als lijstttrekker.