Overal in Vlaanderen maken cafés zich op om vanaf zaterdag opnieuw klanten te ontvangen op hun terras. Ondanks de sombere weersvoorspellingen, verwachten ze zich aan een stormloop. Drie zaken laten hun licht schijnen over de heropening: 'Het is een erezaak geworden om aan te tonen dat het grote besmettingsprobleem niet bij de horeca ligt.'

Café De Markten Brussel

...

Café De Markten BrusselJoris Lens, uitbater:'De Markten is de voorbije periode actief gebleven als take-away, waardoor alles deels proper en klaar is voor de grote heropening op zaterdag. We hebben donderdag een dag om alles op te stellen en de terrassen de reinigen. Daarnaast voorzien we ook een opleiding voor zowel het nieuwe als het huidige personeel. Desondanks zal het toch weer een race tegen de klok zijn om alles klaar te krijgen.' 'Vanaf zaterdag werken we volledig digitaal: klanten moeten een QR-code scannen waarna ze meteen kunnen bestellen en betalen. Op die manier vermijden we op een efficiënte manier te veel circulatie op het terras. Hoe druk het misschien ook wordt, ik denk wel dat we gewapend zijn tegen de massa. Klanten moeten afstandsregels respecteren en de tafels staan uit elkaar. Als iedereen zich daaraan houdt, zou alles vlot moeten verlopen.' 'De Markten beschikt over heel wat buitenruimte, al zal er nu minder plaats zijn dan normaal door de verplichte afstand tussen de tafels. In dat opzicht heb ik te doen met kleinere cafés die die luxe niet kennen. Ik betwijfel zelfs of ze überhaupt hun deuren opnieuw openen. Als ik in hun schoenen stond, had ik ook twee keer nagedacht.' 'Tijdens de eerste lockdown zijn we streng omgegaan met de regels. Klanten apprecieerden dat ten zeerste. Ook nu willen we opnieuw optimale veiligheid garanderen. Mensen die de regels naar eigen goeddunken invullen, zullen we daarop aanspreken. Regels zijn regels, zo simpel is het. Het is ondertussen bijna een erezaak geworden om aan te tonen dat het grote besmettingsprobleem niet bij de horeca ligt.''De impact van de heropening op de cijfers, valt voorlopig moeilijk te voorspellen. Als iedereen de regels volgt, zouden de cijfers toch niet mogen stijgen? Bij mooi weer was het in Brussel vaak ontzettend druk op openbare plaatsen. Dat lijkt mij toch een pak onveiliger dan op een veilige afstand van elkaar te zitten op een terras.' 'Ik vind het jammer dat cafés al om 22u de deuren moeten sluiten. Anderzijds besef ik ook wel dat ordehandhaving lastiger wordt naarmate de klok verder tikt. In dat opzicht lijkt tien uur me wel schappelijk, zeker omdat wij een dagcafé zijn. Voor cafés die vooral 's avonds volk lokken, is dat natuurlijk niet fijn. Ik hoop gewoon dat iedereen de regels respecteert, want van het virus zijn we zeker nog niet af.' Café Marimain GentGentse uitbater van het café: 'Qua voorbereiding komt er eigenlijk niet zo veel bij kijken. We hebben de boel opgekuist en ons terras opgesteld conform de regels. De veiligheid kan je echter nooit garanderen in een café. Je moet die als uitbater zelf strak in de hand houden. Ik heb geen extra veiligheidsmaatregelen getroffen want ordehandhaving vind ik iets voor de politie. Bovendien denk ik dat het hier in Gent nog wel zal meevallen qua massabedoening. Ik zit aan een drukke passage, maar er gaan veel cafés open, dus we zien wel wat het brengt.' 'De heropening is er gekomen onder grote politieke druk, een grote farce. Wetenschappers krijgen geen gehoor. In Humo las ik recent een interview met Peter Piot en Hans Klugge, twee specialisten die ik geloof, en zij voorspellen net als ik een regelrechte ramp. De reddingsboei in de zaak zijn vaccinaties. Als dat niet vlot, zitten we over twee maanden opnieuw in hetzelfde schuitje.' 'Als het aan mij had gelegen, was ik liever dicht gebleven. Ik betwijfel de rentabiliteit van een heropening, zelfs met een groot terras. Bovendien wordt de volksgezondheid volledig uit het raam gegooid. Ik sta echter machteloos naar mijn persoon en klanten. Zij staan te poppelen om er opnieuw in te vliegen. Als ik niet open, schiet ik natuurlijk in mijn eigen voet. Ik ben gegijzeld door mijn eigen zaak.' 'Ik heb de afgelopen tijd niets ondernomen om extra inkomsten te generen. Ik heb een lage huur, geen extra kosten, en dan is dat vrij gemakkelijk vol te houden. Met dit tempo van steun kan ik het nog wel een jaar volhouden. Ik prijs mezelf gelukkig, want ik had ook collega's die uit het leven stapten omwille van hun financiële situatie. Zij hebben pech. Ik ben er zeker van dat er nog een pak faillissementen aankomen. Op het einde van het jaar tenminste, want nu houdt de staat zich in en zijn ze laks.''We werken niet met reservaties noch registraties. Voor de sluiting heeft er nooit een haan naar gekraaid. De tracingtoestanden waren twee keer niets, niemand spreekt er nog over, maar dat is nooit in orde gekomen. Nu moeten bezoekers zelf komen melden dat ze besmet raakten, maar ik geloof niet dat ze dat zullen doen. Wie gaat er trouwens met vier personen uit dezelfde bubbel aan tafel zitten? Wie gaat dat controleren? En dan zeker in het centrum van Gent, waar 60% van de inwoners alleenwonenden zijn.''Ik mag tot 22u alcohol schenken op m'n terras, en de nachtwinkel naast mij maar tot 20u, dat is toch raar. Mijn assistent-zaakvoerster heeft blikjes voorzien om te verkopen als de klanten tegen sluitingstijd vertrekken. In principe is dat take-away, ook al mag dat dan misschien niet. We zien wel wat het brengt. Mensen uit de wetstraat die deze regels opstellen, zouden beter zelf eens uit hun bubbel treden en op café gaan.' 'Ik denk wel dat de komende weken leuk gaan zijn. Er gebeurt al maanden niets in het leven van (jonge) mensen. Dat plezier gaan we nu niet kunnen tegenhouden. We zullen zien wat het met de cijfers doet. We zitten niet in dezelfde situatie als voor de vorige lockdown. De cijfers spreken voor zich. We mogen daar zeker niet te losjes overgaan en doen alsof er niets meer aan de hand is. Waakzaamheid is geborgen.' Café Patine AntwerpenOscar De Nijs Bik, werknemer:'De voorbereiding is in volle gang. Er staat een meeting gepland met het personeel. Voor de rest hebben we onze handen vol met tafels klaarzetten, reservaties aannemen en bestellingen en leveringen afhandelen. We stomen ons klaar voor het weekend.' 'Vorige lockdown hebben we schermen geplaatst tussen de tafels, maar we kunnen natuurlijk niet checken dat mensen onder één en hetzelfde huishouden vallen. Als klanten met 6 komen, kunnen we niet garanderen dat ze deel uitmaken van hetzelfde huishouden. Een garantie op absolute veiligheid is er niet, maar we stellen wel alles in het werk om alles zo safe mogelijk te laten verlopen.' 'We gaan erop toezien dat mensen niet rechtstaan zonder mondkapje. Klanten die de regels overtreden, zullen we actief aanspreken. Dat deden we de vorige keer ook al, maar nu nog intenser. Mensen die het te bont maken, sturen we zonder pardon weg. Ze reageren dan waarschijnlijk kwaad en gefrustreerd. niet fijn, maar het hoort erbij.''Ik verwacht toch wel een kleine zwijnenstal. Klanten zullen stevig doordrinken, maar een echte overrompeling zal het ook niet worden. We bereiden ons wel voor om volle bak te draaien, en dat is dan uiteindelijk nog maar een terras. Normaal werken we zowel binnen als buiten met 3 mensen overdag en 4 's avonds. Nu zitten we met 4 à 5 mensen in totaal enkel voor het terras.' 'Patine heeft niet getwijfeld om haar deuren opnieuw te openen. We zagen met lede ogen aan hoeveel mensen er 's avonds naar het nabijgelegen Museum van Schone Kunsten trokken bij goed weer. Het was tragisch, schrijnend en raar om te zien hoeveel mensen er daar onbeperkt alcohol consumeerden terwijl wij dicht moesten blijven. Echt enorm frustrerend.' 'Wanneer wij sluiten, zullen mensen opnieuw naar een Museum trekken. Een halfuur voor het einde gaan we immers rond met de rekeningen en proberen we ervoor te zorgen dat iedereen tijdig het terras verlaat. Ons terras neemt praktisch het hele voetpad in, dus veel ruimte om te blijven plakken is er niet.' 'Ikzelf sta vrij sceptisch tegenover de opening. We bekijken week per week, maar als de cijfers snel de hoogte ingaan, acht ik de kans groot dat we na een aantal weken opnieuw moeten sluiten. Maar over het algemeen is iedereen hier wel enthousiast om er opnieuw aan te beginnen. Met die positieve blik probeer ik naar de toekomst te kijken.'