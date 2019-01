Verkiezingen zorgen voor stoelendans in de Senaat

Voor N-VA doen Nadia Sminate, Danielle Godderis-T'Jonck en Peter Wouters hun intrede in de Senaat. Zij lossen fractieleider Annick De Ridder (Havenschepen in Antwerpen), Piet De Bruyn (schepen in Rotselaar) en Wilfried Vandaele (burgemeester van De Haan) af. De senaatsfractie beslist morgenmiddag wie de fractie voortaan zal leiden.

Bij Open VLD vervangen Willem-Frederik Schiltz en Freya Saeys fractieleider Jean-Jacques De Gucht (schepen in Aalst) en Martine Taelman (voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst in Grobbendonk). Rik Daems wordt de nieuwe fractieleider. Schiltz zal pas volgende maand de eed afleggen omdat hij in het buitenland verblijft.

Bij CD&V neemt Orry Van de Wauwer het mandaat over van Cindy Fransen die schepen is geworden in Oudenaarde. CD&V beslist dinsdagavond over de gecoöpteerd senator in opvolging van fractieleider Steven Vanackere die naar de Nationale Bank vertrokken is. Als fractieleider wordt hij opgevolgd door gewezen senaatsvoorzitster Sabine de Bethune.

Ook de nieuwe gecoöpteerd senator van de CD&V, die Steven Vanackere vervangt, legt vrijdag de eed af. Hij of zij wordt vanavond door de algemene vergadering van de partij aangeduid.

Aan Franstalige kant legden vorige maand reeds een aantal nieuwe deelstaatssenatoren de eed af omdat de gemeenteraden er vroeger geïnstalleerd werden. Zo verdween onder meer senaatsvoorzitster Christine Defraigne (MR), waardoor haar partijgenoot Jacques Brotchi voortaan de voorzittershamer mag hanteren.