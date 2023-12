Gemeenten niet opgewassen tegen complexere vergunningverlening 

Gemeenten slagen er niet in voldoende expertise over ruimtelijke ordening in huis te halen. Dat blijkt uit een studie van de Universiteit Gent in opdracht van het Vlaams Departement Omgeving, zo staat donderdag in De Tijd.

Volgens de studie geeft 94 procent van de lokale omgevingsambtenaren aan de werkdruk vaak tot ­altijd te hoog te vinden en in ruim driekwart van de gemeenten ligt voor meer dan de helft van het personeel de druk te hoog. De belangrijkste oorzaak voor de toenemende werkdruk ligt in de complexiteit van de dossiers (98 procent) en de regelgeving (95 procent).

Ook de hoge verwachtingen en de contacten met inwoners en projectontwikkelaars zijn van belang. Daarnaast speelt het gebrek aan personeel een grote rol. Dat vertaalt zich in een hoge mate van uitval en veel verloop. Bijna de helft van de omgevingsdiensten in Vlaanderen werd onlangs geconfronteerd met een hoge uitstroom, met een groot verlies van dossierkennis en van algemene expertise tot gevolg.

Daarnaast slaagt bijna de helft van de lokale besturen er zelden tot nooit in vacatures kwaliteitsvol in te vullen. Voor die openstaande functies grijpen steden en gemeenten almaar vaker naar externen, zoals consultants. Een dure zaak die de eigen dienstverlening vaak slechts tijdelijk versterkt.

Volgens de studie is er een verband tussen werkdruk en moeilijkheden voor lokale omgevingsambtenaren en de schaal van de gemeente. In kleinere steden en gemeenten ligt de druk ­significant hoger. Meer samenwerking tussen gemeenten zou soelaas kunnen bieden.