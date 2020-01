Vlaamse gemeenten moeten ethische hackers dringend toestemming geven om hun cyberveiligheid na te gaan. Dat zegt Vlaams parlementslid Maurits Vande Reyde (Open VLD), na de cyberaanval waarvan de gemeente Willebroek afgelopen weekend het slachtoffer was.

'Het geval in Willebroek is een grote waarschuwing', zegt Vande Reyde. 'Het lijkt een geïsoleerd geval, maar zwakheden in de systemen van één lokaal bestuur kunnen gigantische gevolgen hebben. Gemeenten zitten immers verweven in een netwerk van persoonlijke gegevens, samen met andere lokale en nationale besturen. Door in te breken in één zwakke schakel, kunnen hackers makkelijk hogerop in het netwerk geraken.'

Daarom wil Vande Reyde ethische hackers laten inschakelen. Dat zijn computerspecialisten die beveiligingssystemen testen, met als doel lekken op te sporen en te melden. Het Centrum voor Cyberveiligheid heeft een juridische leidraad opgesteld die lokale besturen op hun website moeten plaatsen, zodat de ethische hackers aan de slag kunnen zonder risico op vervolging. Hacking is immers nog steeds strafbaar.

'Dat de juridische leidraad voor ethische hacking nog niet op elke overheidswebsite staat, is eigenlijk te zot voor woorden', vindt Vande Reyde. 'Hopelijk zorgt de aanval in Willebroek voor meer besef rond de gigantische risico's voor persoonlijke gegevens bij overheidsdiensten en een doorbraak op vlak van het inzetten van ethische hackers bij die overheidsdiensten.'

