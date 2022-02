Het komende jaar zullen meer gemeenten hun belastingen verlagen dan dat ze die gaan verhogen. Dat zegt Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) dinsdag. 'Maar we moeten waakzaam blijven, want de aanhoudende inflatie en de stijgende energiekosten laten zich ook voelen in de lokale financiën', voegt die daar wel aan toe.

De 300 Vlaamse gemeenten en OCMW's bezorgden de afgelopen weken hun aangepaste meerjarenplannen 2020-2025 aan het Agentschap Binnenlands Bestuur. Daarin leggen ze hun kredieten voor het jaar 2022 vast. Het is met andere woorden een weergave van de financiële situatie van de steden en gemeenten. In het algemeen staan de steden en gemeenten er nog steeds goed voor, luidt het. Elk bestuur heeft een positieve autofinancieringsmarge in 2025, een belangrijke indicator voor de financiële situatie van een lokaal bestuur.

'Lokale besturen beheren hun financiële middelen als een goede huisvader', zegt minister Somers. '289 van de 300 gemeenten hebben de tarieven van de belangrijkste lokale belastingen, de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing, niet gewijzigd. Van de 11 gemeenten die dat wel gedaan hebben, ging het in 7 gevallen om een belastingverlaging. Opmerkelijk: er zijn meer gemeenten die hun belastingen in 2022 verlagen dan gemeenten die ze verhogen.'

Naast de analyses op vlak van belastingverlagingen, blijkt uit de laatste meerjarenplannen ook dat de inflatie zich ook in de lokale financiën laat voelen. In de laatste meerjarenplannen ramen de gemeenten in 2022 in totaal iets meer dan 6 miljard euro uit te geven aan personeelskosten. Als gevolg van de inflatie en het meermaals overschrijden van de spilindex ligt dat bedrag 152 miljoen euro hoger dan geraamd in 2021. Ook de stijgende energieprijzen hebben een effect op de lokale financiën.

Bart Somers: 'Bij de laatste aanpassing hebben de lokale besturen de uitgaven voor goederen en diensten in 2022, waaronder de uitgaven voor energie, al 220 miljoen hoger ingeschat dan eerder geraamd. We moeten dit goed blijven monitoren, want de lokale besturen zijn een belangrijke investeringsmotor in Vlaanderen. Investeringen die vaak bij onze lokale kmo's terechtkomen. Investeringen waar de burgers vaak rechtstreeks de vruchten van plukken.'

