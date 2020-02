De Vlaamse gemeenten hebben vorig jaar voor 150 miljoen euro straatverlichting verkocht aan intercommunales. Dat schrijft De Tijd dinsdag. De operatie moet helpen de forse investeringen in ledlampen draaglijk te maken.

Vlaamse gemeenten hebben bijna 1 miljard euro aan investeringen nodig om de straatverlichting tegen 2030 te vervangen door zuiniger ledlampen. Omdat veel lokale besturen dat geld niet zomaar op tafel kunnen leggen, is vorig jaar met de distributienetbeheerder Fluvius een grootschalige operatie opgezet. 170 Vlaamse steden en gemeenten hebben hun straatverlichting verkocht aan de tien energie-intercommunales, vehikels waarin de Vlaamse gemeenten samen eigenaar zijn van de distributienetten voor elektriciteit en aardgas. Het gaat om een verkoop ter waarde van 150 miljoen euro, vernam De Tijd.

De deal moet de gemeenten financiële ademruimte bieden. Ze krijgen een kwart van de verkoopwaarde, of 37,5 miljoen euro, in cash uitbetaald. De overige 75 procent wordt omgezet in nieuwe aandelen in de intercommunales. Daarnaast moet het gemeenten ook toelaten de investering in ledverlichting over meerdere jaren te spreiden.

De Vlaamse regering heeft in het regeerakkoord de ambitie uitgesproken om tegen 2030 alle openbare verlichting naar led om te schakelen. Naast de operatie van de gemeenten is ook het agentschap Wegen en Verkeer bezig de verlichting van gewest- en autosnelwegen te vervangen door led.

