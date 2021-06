De gemeente Zwijndrecht vraagt de Vlaamse regering om compensaties voor de professionele landbouwers in de omgeving van de fabriekssite van 3M waar vervuiling met de chemische stof PFOS is vastgesteld.

De gemeente vraagt om 'de nodige middelen te zoeken om hun bedrijfsvoering veilig te stellen'.

Eerder op de dag liet het gemeentebestuur al optekenen dat het zo snel mogelijk aanbevelingen wil kunnen doen aan inwoners rond het al dan niet gebruiken van zelfgekweekte gewassen en producten uit het vervuilde gebied. Langdurige blootstelling aan PFOS wordt immers gelinkt aan een verhoogd risico op bepaalde medische aandoeningen. De gemeente hoopt die duidelijkheid te kunnen bieden op basis van tussentijdse onderzoeksresultaten en labo-analyses. Volgende week staat er alvast een gemeentelijke raadscommissie gepland waar daarover toelichting zou worden gegeven. Wanneer de aanbevelingen er dan zouden komen, is nog niet bekend.

'De PFOS-problematiek treft vroeg of laat ook de professionele land- en tuinbouwers die in de buurt van de 3M-site actief zijn', klinkt het nu bij de gemeente. 'Grondig onderzoek zal moeten uitwijzen wat de toekomst brengt voor de verschillende boeren. Zolang de onzekerheid duurt, mogen zij niet het slachtoffer zijn van de verontreiniging. Daarom vraagt de gemeente aan de bevoegde minister om de nodige middelen te zoeken om hun bedrijfsvoering veilig te stellen.'

