Geld voor terugbetaling psycholoog blijft liggen

Minister Maggie De Block (Open VLD) trekt per jaar 22,5 miljoen euro uit en wil zo 120.000 mensen helpen met een 'matige' depressie, angststoornis of alcoholverslaving. Zij kunnen vanaf begin maart aan sterk verlaagd tarief hulp krijgen. De Block legde wel het tarief voor de psychologen op 45 euro.

'Concreet betekent dit dat je als psycholoog eigenlijk twintig procent van je omzet inlevert', zegt Koen Lowet van de Vlaamse beroepsvereniging VVKP. Die riep uit onvrede met het nieuwe systeem van meet af aan op zich niét in te schrijven.

In sommige regio's raakt amper tien procent van de vacatures ingevuld. In Limburg werden 220 psychologen gezocht en willen er maar 10 meewerken. In het noorden van West-Vlaanderen zijn dat er 14 op 132.

De Block is niet van plan de vergoeding voor de psychologen te verhogen. Ze wijst erop dat in sommige regio's in Vlaanderen wel degelijk 'een mooi aantal' kandidaten is.