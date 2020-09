De helikopter die vrijdagavond over de Brusselse gevangenissen vloog, werd gekaapt in het Antwerpse district Deurne door een gewapend trio. Dat bevestigt het parket van Antwerpen.

'De pilote kreeg de opdracht om naar Brussel te vliegen', zegt parketwoordvoerder Kristof Aerts. De helikopter is daar boven de gevangenissen gaan hangen, onder meer die van Vorst. 'Toen de politiehelikopter opdook, vloog het toestel weg en landde het in het Waals-Brabantse Hélécine, waar het trio is weggevlucht. De pilote is dan naar Melsbroek gevlogen en is daar geland.'

Volgens Kathleen Van De Vijver, woordvoerster van het Gevangeniswezen, bleek er na een telling van de gedetineerden niemand te ontbreken. Als het dus effectief om een ontsnappingspoging ging, dan is die mislukt. Alle verdere activiteiten binnen de gevangenissen werden opgeschort.

'De pilote kreeg de opdracht om naar Brussel te vliegen', zegt parketwoordvoerder Kristof Aerts. De helikopter is daar boven de gevangenissen gaan hangen, onder meer die van Vorst. 'Toen de politiehelikopter opdook, vloog het toestel weg en landde het in het Waals-Brabantse Hélécine, waar het trio is weggevlucht. De pilote is dan naar Melsbroek gevlogen en is daar geland.' Volgens Kathleen Van De Vijver, woordvoerster van het Gevangeniswezen, bleek er na een telling van de gedetineerden niemand te ontbreken. Als het dus effectief om een ontsnappingspoging ging, dan is die mislukt. Alle verdere activiteiten binnen de gevangenissen werden opgeschort.