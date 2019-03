Geheime diensten vormen één team tegen terrorisme

Vanaf deze maand werken de antiterrorismekantoren van de Staatsveiligheid en de militaire inlichtingendienst samen in één Counter Terrorism-platform. Dat is ondergebracht in het gebouw van de Staatsveiligheid.

Analisten van beide inlichtingendiensten krijgen voortaan systematisch alle rapporten over terrorisme die binnenkomen. Dat kan gaan om info van de eigen agenten, eigen acties en informanten, maar ook van buitenlandse inlichtingendiensten.

De maatregel was een absolute noodzaak in de strijd tegen het terrorisme in ons land. In de aanloop naar de aanslagen in Parijs op 13 november 2015 had belangrijke info van de ene inlichtingendienst de andere niet bereikt, onder meer over Abdelhamid Abaaoud, de terrorist die de aanslagen in Parijs coördineerde.

'Dit is een unieke gebeurtenis: nooit eerder hebben de Belgische inlichtingendiensten zo nauw samengewerkt. Eindelijk bundelen we onze krachten', zegt Claude Van de Voorde, de baas van de militaire inlichtingendienst ADIV.

