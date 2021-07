Het aantal interneringen neemt onverwacht fors toe. Door capaciteitstekort belanden geesteszieke daders weer vaker in de cel, waar het beleid ze net al jaren probeert weg te halen. Dat meldt De Standaard vrijdag, op basis van cijfers van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) die Kamerlid Ben Segers (Vooruit) opvroeg.

In 2017 daalde het aantal nieuwe interneringen nog naar 286, van 302 het jaar voordien. Maar sinds 2018 gaat het cijfer weer stevig de hoogte in. In 2020 waren er 476 interneringen, twee derde meer dan drie jaar eerder. De stijging heeft tot gevolg dat het aantal geïnterneerden in gevangenissen ook opnieuw stijgt. België werd vaak veroordeeld door Europese rechters, omdat geïnterneerden zonder de juiste zorg in de cel opgesloten werden. Sinds 2014 openden twee nieuwe forensisch psychiatrische centra, met samen een kleine 500 plaatsen. Het totale aantal geïnterneerden in gevangenissen daalde van 1.088 in 2014 naar 529 in 2018. Maar sindsdien zit het cijfer weer in de lift. Eind vorig jaar zaten er 595 geïnterneerden in de Belgische gevangenissen.