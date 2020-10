'We moeten niet wachten tot het gezondheidssysteem helemaal overspoeld geraakt', zegt Geert Meyfroidt, intensivist aan UZ Leuven.

De roep op een tweede lockdown klinkt vanuit alle hoeken van het land steeds luider en luider. De ziekenhuizen slaakten donderdag een noodkreet, en onder meer experten Margot Cloet en Marc Van Ranst gaven aan grote voorstander te zijn van strengere maatregelen. Ook Meyfroidt sluit zich daar bij aan. 'Het water staat aan de lippen van veel ziekenhuizen', zegt Meyfroidt. 'We moeten niet wachten tot het gezondheidssysteem helemaal overspoeld geraakt. Ik steun de oproep tot strengere maatregelen.'

Donderdag is ook het 'noodplan' bekend geraakt. Dat plan heeft als doel extra bedden vrij te maken op intensieve zorg voor covid-patiënten. Door patiënten die enkel extra zuurstof en monitoring nodig hebben weg te halen, zouden bedden kunnen vrijkomen op intensieve zorg. 'Die patiënten kunnen dan op een soort tussenafdeling gelegd worden', aldus Meyfroidt.

Het personeel is daarbij de grootste zorg. 'We kunnen natuurlijk niet zomaar aan mensen uit de evenementen- of horecasector vragen om bij te springen. We hebben hier echt gekwalificeerd zorgpersoneel voor nodig', besluit Meyfroidt.

Lees ook: Hoe groot is het risico dat de griep en corona elkaar versterken?

De roep op een tweede lockdown klinkt vanuit alle hoeken van het land steeds luider en luider. De ziekenhuizen slaakten donderdag een noodkreet, en onder meer experten Margot Cloet en Marc Van Ranst gaven aan grote voorstander te zijn van strengere maatregelen. Ook Meyfroidt sluit zich daar bij aan. 'Het water staat aan de lippen van veel ziekenhuizen', zegt Meyfroidt. 'We moeten niet wachten tot het gezondheidssysteem helemaal overspoeld geraakt. Ik steun de oproep tot strengere maatregelen.' Donderdag is ook het 'noodplan' bekend geraakt. Dat plan heeft als doel extra bedden vrij te maken op intensieve zorg voor covid-patiënten. Door patiënten die enkel extra zuurstof en monitoring nodig hebben weg te halen, zouden bedden kunnen vrijkomen op intensieve zorg. 'Die patiënten kunnen dan op een soort tussenafdeling gelegd worden', aldus Meyfroidt. Het personeel is daarbij de grootste zorg. 'We kunnen natuurlijk niet zomaar aan mensen uit de evenementen- of horecasector vragen om bij te springen. We hebben hier echt gekwalificeerd zorgpersoneel voor nodig', besluit Meyfroidt.