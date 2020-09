In De Zondagspreekt Europees parlementslid en voormalig Vlaams minister-president Geert Bourgeois over Europa, over migratie en over de federale formatie. 'De Vlaming heeft niet gekozen voor paarsgroen.'

'Wat nu op de sporen staat, dat is paarsgroen. Dat is niet waar de Vlaming voor gekozen heeft. Paarsgroen heeft amper 29 Vlaamse zetels op een totaal van 87', zegt Bourgeois, gevraagd naar de federale formatie. 'De vorige paarsgroene regering, die van Verhofstadt, was de slechtste regering ooit. Die heeft het budget opgegeten. We zitten daardoor in deze toestand van grote tekorten, hoge belastingdruk en lage investeringen. Dat moet veranderen. Vlaanderen moet de weg op van de noordelijke landen. Dat is de weg naar meer welvaart. Maar dat zal niet gebeuren met wat vandaag op tafel ligt. Dat is mijn grootste bekommernis.'

De voormalige minister-president heeft nooit weggestoken dat hij nog best een termijn aan het hoofd van de Vlaamse regering had willen staan, maar hij respecteert de keuze van zijn partij. En hij heeft het Europese parlement zich snel eigen gemaakt. 'Er zijn twee grote prioriteiten. Eén: de interne markt versterken. Dat is het kroonjuweel van de Unie. Dat heeft gezorgd voor vrede en welvaart. En twee: een belangrijke speler zijn op wereldschaal. Ik zeg al langer dat Europa assertiever moet zijn tegenover grootmachten zoals China. We zijn een economische grootmacht, maar we gebruiken dat veel te weinig.'

Ook het drama in Moria en de situatie in de vluchtelingenkampen op Lesbos komen aan de orde. 'De Grieken hebben geld ontvangen om een menswaardig kamp in te richten. Ze hebben dat nagelaten. Maar het is evenveel het gevolg van het [Europese, nvdr.] non-beleid. Het is een schande dat zoiets kan op Europees grondgebied. Ik heb kampen bezocht in Koerdistan. Dat waren pareltjes in vergelijking met Lesbos.'

Lees het volledige interview met Geert Bourgeois in De Zondag.

'Wat nu op de sporen staat, dat is paarsgroen. Dat is niet waar de Vlaming voor gekozen heeft. Paarsgroen heeft amper 29 Vlaamse zetels op een totaal van 87', zegt Bourgeois, gevraagd naar de federale formatie. 'De vorige paarsgroene regering, die van Verhofstadt, was de slechtste regering ooit. Die heeft het budget opgegeten. We zitten daardoor in deze toestand van grote tekorten, hoge belastingdruk en lage investeringen. Dat moet veranderen. Vlaanderen moet de weg op van de noordelijke landen. Dat is de weg naar meer welvaart. Maar dat zal niet gebeuren met wat vandaag op tafel ligt. Dat is mijn grootste bekommernis.'De voormalige minister-president heeft nooit weggestoken dat hij nog best een termijn aan het hoofd van de Vlaamse regering had willen staan, maar hij respecteert de keuze van zijn partij. En hij heeft het Europese parlement zich snel eigen gemaakt. 'Er zijn twee grote prioriteiten. Eén: de interne markt versterken. Dat is het kroonjuweel van de Unie. Dat heeft gezorgd voor vrede en welvaart. En twee: een belangrijke speler zijn op wereldschaal. Ik zeg al langer dat Europa assertiever moet zijn tegenover grootmachten zoals China. We zijn een economische grootmacht, maar we gebruiken dat veel te weinig.'Ook het drama in Moria en de situatie in de vluchtelingenkampen op Lesbos komen aan de orde. 'De Grieken hebben geld ontvangen om een menswaardig kamp in te richten. Ze hebben dat nagelaten. Maar het is evenveel het gevolg van het [Europese, nvdr.] non-beleid. Het is een schande dat zoiets kan op Europees grondgebied. Ik heb kampen bezocht in Koerdistan. Dat waren pareltjes in vergelijking met Lesbos.'Lees het volledige interview met Geert Bourgeois in De Zondag.