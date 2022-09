Geert Bourgeois kandidaat-voorzitter UGent

Europees Parlementslid en gewezen Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) is kandidaat-voorzitter van de UGent. Dat bericht De Tijd maandag. Zijn woordvoerster bevestigt het nieuws aan Belga.

Bourgeois is kandidaat-voorzitter op vraag van de rector van de UGent, klinkt het. Het is nu aan de raad van bestuur van de universiteit om autonoom te beslissen. Het voorzitterschap is een apolitieke functie, benadrukt de woordvoerster van Bourgeois, en dus heeft de Vlaamse regering daar geen rol in gespeeld. De 71-jarige N-VA’er is in elk geval van plan om zijn mandaat in het Europees Parlement uit te doen.