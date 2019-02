Geens: 'Staatsveiligheid volgt klimaatmanifestanten niet'

'Mochten er echter op een bepaald moment infiltratiepogingen door extreemlinkse of extreemrechtse entiteiten worden vastgesteld in de organisatie van deze betogingen, dreigingen die de Veiligheid van de Staat wel geacht wordt op te volgen, zal de Veiligheid van de Staat die verder onderzoeken, maar daar is op dit moment geen sprake van', preciseerde minister Geens.

Hij gaf nog aan dat hij in deze zaak niet tussenbeide is gekomen en dat er geen richtlijn was van de Nationale Veiligheidsraad.

Joke Schauvliege belandde in het oog van de storm nadat ze in een speech gewag had gemaakt van informatie van de Staatsveiligheid waaruit zou blijken dat er een complot achter de klimaatbetogingen zat. Al snel gaf ze toe dat ze dergelijke informatie niet had ontvangen van de dienst. Intussen heeft Schauvliege ontslag genomen als Vlaams minister.

'Ik kan effectief bevestigen dat er geen communicatie is geweest tussen minister Schauvliege en de Veiligheid van de Staat. Minister Schauvliege heeft dit ondertussen trouwens zelf bevestigd en heeft zich verontschuldigd', aldus Geens.