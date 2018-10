Geens' hervorming van deurwaardersambt schiet tekort

Een gerechtsdeurwaarder die 25 keer zijn reiskosten factureert voor verplaatsingen binnen dezelfde gemeente, een collega die de vereffening van een kleine schuld jarenlang rekt omdat hij bij elke afbetaling een procentje opstrijkt, en hoogbejaarde gerechtsdeurwaarders die geen klap meer uitvoeren maar wel op hun stoel blijven zitten en zo de benoeming van jongere collega's blokkeren. Het minste wat je kunt zeggen, is dat er in de wereld van gerechtsdeurwaarders wel het een en ander fout loopt.

Sommige misbruiken zijn een kwestie van deontologie en correcte beroepspraktijken. Koen Geens, minister van Justitie (CD&V)

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) wil onder meer daarom het beroep van gerechtsdeurwaarder moderniseren in het kader van een modernisering van de juridische beroepen. Maar de blauwdruk van de hervorming die hij bij twee experts bestelde, bevat weinig remedies tegen de vele misbruiken in het wereldje.

Tot die conclusie kwam Knack na het voorleggen van de blauwdruk aan eregerechtsdeurwaarder Bartel Broeckaert en een jonge collega die liever anoniem blijft uit angst voor mogelijke reacties van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders, de beroepsorganisatie die waakt over de deontologie en de tarieven en tuchtstraffen kan opleggen. Broeckaert windt er geen doekjes om. 'Het rapport is een machtsgreep van mijn collega's om de hele schuldenindustrie in handen te krijgen.'

Volgens Geens klopt het 'dat er wantoestanden bestaan [...], maar men mag niet veralgemenen naar de volledige bevolkingsgroep. De wetgeving die in voorbereiding is, zal enkele van die misbruiken aanpakken, maar ze vragen niet allemaal een wetgevend optreden. Sommige misbruiken zijn ook een kwestie van deontologie en correcte beroepspraktijken.'

Meryame Kitir van SP.A is hard voor de manier waarop Geens de hervorming aanpakt: 'Vragen aan de oude rotten in het vak om de regelgeving te moderniseren die op hen van toepassing is, is als vragen aan criminelen om het strafwetboek te moderniseren. Het resultaat is er dan ook naar: een modernisering op maat van de deurwaarder, maar niet van de gedupeerde.'