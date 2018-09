Geens haalt uit: 'De Wever is minister van veel zaken'

'Meneer De Wever is minister van Binnenlandse Zaken, van Buitenlandse Zaken, van Justitie en van nog een aantal andere zaken, maar wij gaan daar hier rustig over beslissen,' zei Geens voor de camera's van het VTM-nieuws.

De CD&V-minister reageerde daarmee op enkele uitspraken van De Wever deze week in verband met de problematiek van transmigranten. In Terzake op Canvas donderdagavond pleitte de N-VA-voorzitter er nog voor om transmigranten via het snelrecht op te pakken en tijdens de gerechtelijke procedure hun smartphones af te nemen. 'Zo zal zeer snel in het wereldje van de mensensmokkelaars rondgaan dat België niet 'the place to be' is,' argumenteert hij.

Geens had eerder donderdag al laten weten dat effectief vervolgen van sans-papiers geen oplossing voor het probleem van de transmigranten is. 'Misdrijven met straffen tot een jaar kunnen niet tot een voorlopige hechtenis leiden. We kunnen ze niet in voorlopige hechtenis nemen tot ze berecht zijn. Die mensen zullen nooit op de zitting verschijnen en zullen bij verstek veroordeeld worden.'

Nog geen beslissing

Op de ministerraad zelf werd nog geen definitieve knoop doorgehakt over de nieuwe extra opvangcapaciteit voor transmigranten, heeft premier Charles Michel (MR) inmiddels laten weten. De piste van een ponton, maar ook andere mogelijkheden zoals kazernes, worden bekeken, maar er is nog niet 'gevalideerd', klinkt het. Lees meer.