Geens en Van Rompuy stellen Vlaams-Brabantse CD&V-lijsten voor

Federaal justitieminister Geens en Van Rompuy, fractieleider in het Vlaams parlement, trekken in mei in Vlaams-Brabant de CD&V-lijst voor respectievelijk de Kamer en het Vlaams Parlement. De partij zal campagne voeren onder het motto 'Zekerheid en zuurstof voor alle generaties'. Dat hebben beiden vrijdag bekendgemaakt in Beersel.

Op de federale Kamerlijst prijken na Geens de uittredende volksvertegenwoordigers Els Van Hoof en Sonja Becq op twee en drie. Van Hoof is schepen in Leuven, werd in het verleden gelauwerd door de Vrouwenraad als Vredesvrouw en lag recent mede aan de basis van wetgevend werk rond genitale verminking, palliatieve zorg en drugsverslaving. Becq focust als Kamerlid op gezinnen, kinderen, justitie en pensioenen. Affligems burgemeester Walter De Donder, als acteur bekend van rollen als kabouter Plop en burgemeester in Samson & Gert, staat op vier. Nationaal jongerenvoorzitter Sammy Mahdi uit Vilvoorde, sinds 2016 columnist bij De Morgen, is eerste opvolger.

Peter Van Rompuy, sinds 2012 Vlaams parlementslid en sinds kort fractieleider in opvolging van Koen Van den Heuvel, trekt de lijst voor het Vlaams Parlement. De uittredende Vlaams parlementsleden Karin Brouwers, Katrien Partyka en Michel Doomst staan op twee, drie en vier. Leuvens gemeenteraadslid Brouwers focust in het Vlaams parlement op mobiliteit, verkeersveiligheid, ruimtelijke ordening, media en cultuur. Partyka is sinds 2015 burgemeester van Tienen en volgens haar partij 'de sterkhouder van het Hageland'. Michel Doomst is sinds 1989 burgemeester van Gooik en zetelde sinds 1995 met uitzondering van de periode 2001-2007 onafgebroken in hetzij de Kamer of het Vlaams Parlement. Jelle Wouters, sinds kort burgemeester van Rotselaar, kreeg de vijfde plaats. Kris Poelaert, burgemeester van Herne, is eerste opvolger.