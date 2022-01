Vooruit-voorzitter Conner Rousseau blijft in Sint-Niklaas wonen en wil er iets duurzaams uitbouwen voor zijn partij. Dat kondigde hij zondagmiddag aan op een persmoment in Sint-Niklaas. Gent, de stad waarvan de jongste maanden gezegd werd dat hij naar daar zou verhuizen, is volgens de partijvoorzitter in goede handen.

Rousseau wees erop dat hij zeer jong in de politiek is gegaan en dat hij door zijn voorzitterschap, regeringsvorming en zijn job als Vlaams Parlementslid geen tijd heeft gehad om zich te settelen. 'Daardoor is een persoonlijke beslissing nu een politieke beslissing geworden.' De vraag was waar hij de meeste impact zou kunnen hebben als nationaal figuur.

'Vandaag heb ik een positieve keuze gemaakt voor Sint-Niklaas', verklaarde hij. Gent is volgens hem momenteel in goede handen. 'Ik ben geboren en getogen in Sint-Niklaas. De stad kampt met problemen en een zwak bestuur', stelde hij.

In Sint-Niklaas gaat Rousseau voor een vernieuwing. Dat houdt in dat de gemeenteraadsleden Christel Geerts en Gaspard Van Peteghem een stap opzij zetten en na de zomer hun plaats overlaten aan Steve Vonck en Sara Salarkiya. 'Het is niet evident om je moeder (Christel Geerts) te vragen om een stap opzij te zetten', erkende hij.

Op vragen over een burgemeesterschap in Sint-Niklaas en de geldende cumulregels binnen de partij, wees Rousseau erop dat de statuten momenteel herzien worden. 'Maar ik wil door geen enkel artikel (in de statuten) beperkt worden om de sterkste mensen in te zetten' bij de verkiezingen, benadrukte hij. Hij verduidelijkte dat het principe van de decumul wel behouden zal blijven, maar dat men steeds een uitzondering kan vragen, die dan moet worden goedgekeurd.

