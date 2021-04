Aan de UGent hebben zich geen tegenkandidaten gemeld om huidig rector Rik Van de Walle en vicerector Mieke Van Herreweghe uit te dagen. Wel moet het duo nog een meerderheid halen in een verkiezing die op 4 mei start.

Indien dat lukt, blijft de huidige bestuursploeg tot 2025 aan de leiding van de Gentse universiteit, waar meer dan 47.000 studenten hoger onderwijs genieten.

Op 30 september eindigt het huidige mandaat van Van de Walle en Van Herreweghe, die de UGent sinds 1 oktober 2017 leiden. Op 7 en 8 april kregen tegenkandidaten de kans om zich aan te melden, maar dat is niet gebeurd.

Stemronde

Toch wordt er - zoals bij de laatste verkiezingen - nog steeds een stemronde georganiseerd, met enkel Van de Walle en Van Herreweghe op het stemformulier. Vier jaar geleden waren liefst negen stemrondes nodig om het mandaat in te vullen, maar om deze keer zo'n langgerekt proces te vermijden heeft de universiteit het kiesreglement aangepast.

Van de Walle en Van Herreweghe moeten wel nog steeds een gewone meerderheid van de stemmen halen op 4 en 5 mei, en dat in minstens drie van vier zogenaamde 'kiezersgroepen'.

In totaal zijn er ruim 50.000 kiesgerechtigden: het gaat om professoren, assistenten, studenten en technisch/administratief personeel. Bij elke stemronde wordt dus telkens ook geteld hoeveel stemmen de kandidaten in elke kiezersgroep hebben behaald. Het duo moet een gewone meerderheid van de geldige en niet-blanco stemmen behalen: de helft van het aantal stemmen plus één.

Het duo is verkozen in de eerste stemronde indien het een gewone meerderheid achter zich krijgt in minstens drie kiezersgroepen, waaronder de professoren. Als dat in de eerste stemronde, op 4 en 5 mei niet lukt, volgt een tweede stemronde. Dat is meteen ook de laatste. In een tweede stemronde moet het duo een gewone meerderheid behalen in minstens twee kiezersgroepen, waaronder de professoren. In totaal moet het duo ook een gemiddeld stemmenpercentage van meer dan 50 procent behalen.

Als ook dat niet lukt, wordt de verkiezingscyclus afgesloten en initieert de raad van bestuur een nieuwe cyclus. Maar zover zal het bij deze verkiezingen waarschijnlijk niet komen.

De eerste stemronde start op 4 mei en eindigt op 5 mei. Op die dag zullen ook meteen de resultaten bekend gemaakt worden. Een eventuele tweede ronde vindt een week later plaats, op 11 en 12 mei 2021. Het verkozen duo moet daarna nog worden benoemd door de raad van bestuur en treedt uiteindelijk aan bij de start van het academiejaar 2021-2022. In totaal gaat het bij de komende verkiezingen om 51.730 kiesgerechtigden.

De stemming verloopt online en de kiezer kan één stem uitbrengen op het duo of kan zich onthouden. Het nieuwe mandaat start op 1 oktober 2021 en duurt tot 30 september 2025.

