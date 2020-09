Als de Kamer politieagenten en magistraten wil ondervragen over de zaak-Chovanec, zou ze daarvoor een onderzoekcommissie moeten oprichten. Dat meent het college van procureurs-generaal, dat woensdag in de Kamercommissie Justitie is gehoord.

De Kamercommissies Justitie en Binnenlandse Zaken organiseren elk hoorzittingen om klaarheid te scheppen over de zaak van de Slovaakse man die in 2018 overleed nadat hij hardhandig was aangepakt door agenten in een politiecel op de luchthaven van Charleroi.

De commissie Justitie wilde in eerste instantie het parket van Charleroi en het parket-generaal van Bergen aan de tand voelen, maar het college van procureurs-generaal wilde dat niet en vroeg om zelf gehoord te worden.

'De geplande hoorzitting in uw commissie raakt rechtstreeks aan de principes van de scheiding der machten, het beroepsgeheim en het geheim van het onderzoek. Door deze manier van werken lijkt de commissie zich in de plaats te stellen van de onderzoeksrechter en zet ze de principes van de rechten van de verdediging, van het evenwichtig proces en van het vermoeden van onschuld erg onder druk', luidde het vorige week al in een brief.

'Als de commissie een hoorzitting wil houden met agenten en magistraten, stelt het college voor om dit te doen in het kader van een onderzoekcommissie', zei voorzitter van het college Johan Delmulle woensdag in de Kamer.

De werking van zo'n onderzoekscommissie is bij wet geregeld en die wet legt ook regels rond vertrouwelijkheid en geheimhouding van getuigenissen vast. Delmulle benadrukte dat hij vasthoudt aan de principes van het gerechtelijk onderzoek, en meerbepaald aan het geheim van het onderzoek, het vermoeden van onschuld en het recht op een eerlijk proces.

'Als ik vandaag over deze zaak sommige zogezegde advocaten-experts in de media bezig hoor, met heel weinig inhoudelijke kennis van het dossier en vaak gedreven door persoonlijke rancunes of redenen of sommige tussenkomsten van bepaalde parlementairen hoor, komt het mij voor alsof het proces al gevoerd is en alsof de politiemensen al bij voorbaat veroordeeld zijn'.

Volgens Delmulle is er 'geen sprake van een doofpotoperatie vanwege Justitie'. Het dossier 'is niet 'begraven' in Charleroi, in weerwil van wat her en der al te gemakkelijk wordt geponeerd', zei Delmulle.

