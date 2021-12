Een dertigtal niet-begeleide minderjarigen wacht woensdagochtend voor de deuren van het Klein Kasteeltje, het aanmeldcentrum van Fedasil voor verzoekers om internationale bescherming.

'Voor de eerste keer sinds de migratiecrisis van 2015 zullen een vijftiental niet-begeleide minderjarigen niet onthaald kunnen worden', meldt Franstalig kinderrechtencommissaris Bernard De Vos woensdag aan Belga. Hij bezoekt regelmatig de site om mensen te ondersteunen die in de kou staan te wachten.

Fedasil heeft woensdagochtend een dertigtal niet-begeleide minderjarigen in de wachtrij geïdentificeerd, maar er zijn vandaag slechts zestien plaatsen beschikbaar in het Klein Kasteeltje en de opvangcentra zijn verzadigd. 'Het is een onaanvaardbare situatie, vooral omdat we al enkele dagen wisten dat het verder zou verslechteren. Als verdediger van de rechten van het kind is het ondraaglijk om dit te zien', voegt hij eraan toe.

'Ik heb Fedasil uitdrukkelijk gevraagd alle minderjarigen op te vangen. Dit is onaanvaardbaar en ik zal er persoonlijk op toezien dat opvang gerespecteerd wordt. Liever een bed van een volwassenen innemen dan geen bed', reageert staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Madhi (CD&V) op Twitter. 'Ondertussen moet ook de Dienst Voogdij dringend doen wat van hen verwacht wordt: leeftijdstest uitvoeren. Bij twijfel blijkt 70 procent meerderjarig te zijn. Maar als we maanden moeten wachten op een antwoord, nemen die volwassen asielzoekers plaatsen van kinderen in.'

Actie bij staatssecretaris Mahdi

Een verzameling van centrumdirecties, Fedasil-medewerkers en opvangpartners voeren morgen/donderdag in Brussel actie aan het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi. Ze zullen er symbolisch een bed plaatsen dat het gebrek aan opvangplaatsen symboliseert en toont dat mensen nu op straat moeten slapen.

De opvangcentra van Fedasil en de opvangstructuren van de partnerorganisaties zijn verzadigd. Elke dag zijn er asielzoekers die zich niet kunnen aanmelden en geen andere keuze hebben dan de nacht door te brengen op straat. Dat is geen evidentie in de huidige winterse omstandigheden. De werknemers in de opvangsector zeggen nu zelf stop en willen dat de opeenvolging van crisissen stopt. 'De afgelopen weken zijn wij, werknemers uit de opvangsector, getuige geweest van taferelen die niet stroken met onze overtuigingen en beroepsethiek. Wij constateren dat de rechten van personen die om internationale bescherming verzoeken niet worden gerespecteerd, maar ook dat onze teams uitgeput zijn', klinkt het in een persbericht.

Tijdens de symbolische actie donderdag wordt er niet enkel een bed neergezet, maar zullen ze de politici ook proberen wakker schudden met wekkers, alarmen, sirenes en andere voorwerpen. Ze vragen dat er een einde komt aan de kortetermijnvisie van de huidige opvangcrisis, dat de politici hun verantwoordelijkheden opnemen en dat er realistische maatregelen worden genomen voor een humaan en kwalitatief opvangbeleid.

