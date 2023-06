Geen onderzoek naar YouTube-video Acid over Reuzegommers

Het parket van West-Vlaanderen zal geen gerechtelijk onderzoek openen naar de video van Acid over de Reuzegommers. Dat schrijft HLN en werd bevestigd aan Belga. De bekende YouTuber had de namen van vier voormalige leden van studentenclub Reuzegom vermeld in zijn video’s.

Acid, de YouTube-naam van Nathan Vandergunst uit Blankenberge, wilde de Reuzegom-leden naar eigen zeggen “cancelen” omdat ze volgens hem niet voldoende gestraft werden voor de dood van Sanda Dia. Die laatste stierf in 2018 tijdens een studentendoop.

De YouTuber noemde de namen van twee Reuzegommers die terechtstonden in de zaak en veroordeeld werden tot een werkstraf, maar vernoemde in de video ook twee mannen die niet voor de rechtbank moesten verschijnen.

Het parket van West-Vlaanderen laat weten dat het geen gerechtelijk onderzoek zal starten tegen de YouTuber. De advocaten van de Reuzegommers lieten eerder al weten dat ze de video verwerpen, maar voorlopig is geen klacht ingediend.