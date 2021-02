De ziekenhuizen in Vlaanderen zullen volgende week geen nieuwe vaccinaties bij het zorgpersoneel kunnen uitvoeren. Dat heeft Zorgnet-Icuro vrijdag bevestigd. "Onze directies krijgen het aan hun medewerkers niet meer uitgelegd", zo luidt de ontgoochelde reactie van de ziekenhuiskoepel.

Zorgnet-Icuro wil dat er voortaan absolute prioriteit komt voor het ziekenhuispersoneel.

De ziekenhuizen hebben donderdagavond te horen gekregen dat ze de komende week geen vaccins kunnen toedienen bij hun artsen en zorgmedewerkers. 'Het is niet de eerste keer dat in de afgelopen weken beloftes opnieuw worden ingetrokken', stelt Zorgnet-Icuro in een mededeling. 'Onze directies krijgen het aan hun medewerkers niet meer uitgelegd', zegt gedelegeerd bestuurder Margot Cloet. 'Binnen enkele weken is het al een volledig jaar dat ze in de frontlinie staan. Telkens opnieuw worden er dingen in het vooruitzicht gesteld die dan opnieuw de kop worden ingedrukt. Dat werkt zeer demotiverend voor de mensen die elke dag covid-patiënten verzorgen.'

'Tegenstrijdigheden stapelen zich op'

Cloet wijst er ook op dat er intussen wel aankondigingen gebeuren voor het inenten van andere doelgroepen in vaccinatiecentra en andere zorgcollectiviteiten. 'De tegenstrijdigheden in de berichtgeving stapelen zich op. Geen vaccins voor de ziekenhuizen en wel voor de vaccinatiecentra? De afspraak was dat de medewerkers in de ziekenhuizen die rechtstreeks in contact komen met patiënten nu allemaal prioritair aan bod komen', zegt ze.

De koepel vraagt nu dat alle beschikbare vaccins de komende weken prioritair gaan naar het ziekenhuispersoneel. Met een mogelijke derde golf op komst 'zou het niet van goed huisvaderschap getuigen om géén absolute voorrang te geven aan zij die in de frontlinie van de zorg staan'.

Zorgnet-Icuro vraagt daarnaast ook meer transparantie en duidelijkheid van de leveranciers over wat er effectief geleverd zal worden. Dat moet daarna ook duidelijk gecommuniceerd worden door de overheden.

