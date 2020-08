Vanaf middernacht geldt er geen nachtklok en algemene verplichting om een mondmasker te dragen in de openbare ruimte meer in de provincie Antwerpen. Dat meldt gouverneur Cathy Berx.

De extra maatregelen, die eind juli werden ingevoerd, worden niet verlengd. Aanvankelijk gold een avondklok tussen 23.30 uur en 6 uur, later werd dat een nachtklok tussen 1.30 uur en 5 uur.

'Ik wil iedereen wel de raad geven om steeds een mondneusmasker op zak te hebben en om het op te zetten wanneer het risico op besmetting reëel is', zei gouverneur Cathy Berx.

De federale coronamaatregelen blijven uiteraard wel van kracht.

