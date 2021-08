De politie zit zonder munitie voor haar nieuwe anti-terreurwapen: het Scar-machinepistool. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Van die wapens werden er in 2019 1.500 geleverd, zowel voor de federale als lokale politie. De munitie zou later arriveren, maar de leverancier geeft niet thuis.

"De firma die ons de Amerikaanse munitie zou leveren, heeft laten weten dat ze door de gestegen prijs van het koper, de extra corona- en transportkosten, niet meer kunnen leveren aan de afgesproken prijs. We hebben de firma in gebreke gesteld", bevestigt Nicolaes Paelinck, voorzitter van de Vaste Commissie voor de Lokale Politie, in de krant.

Het gaat om honderdduizenden kogels: een contract van één miljoen euro op een termijn van zeven jaar. Het Scar-machinepistool werd in 2019 aangekocht na de terreuraanslagen in Zaventem en Brussel en werd toen omschreven als "hét wapen dat ingezet zal worden tegen de terroristen".

De wapens zijn inmiddels geleverd maar de munitie volgt dus niet, aldus Het Nieuwsblad. De vakbonden hopen op een plan B, want ook de opleidingen met deze Scar-wapens liggen nu stil.

