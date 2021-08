Leerlingen in het 5e en 6e leerjaar lager onderwijs zullen bij de start van het schooljaar in september geen mondmasker moeten dragen. Dat is Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) dinsdag overeengekomen met het onderwijsveld. Voor het secundair geldt dat er opnieuw les mag worden gegeven en gevolgd zonder mondmasker wanneer wordt stilgezeten.

Voor alle activiteiten in het secundair onderwijs buiten de klasvloer gelden veelal de regels zoals die in de rest van de samenleving gelden. Dus bijvoorbeeld wel mondmaskerplicht op de speelplaats indien geen afstand kan worden gerespecteerd en geen mondmasker voor sportactiviteiten.

Op plekken waar de coronacijfers, in negatieve zin, sterk afwijken van de Vlaamse gemiddelden, komen er extra maatregelen. Zo blijven in het Brussels gewest de maatregelen gehandhaafd zoals deze van toepassing waren op het einde van het afgelopen schooljaar en dat tot minstens eind september.

Er zal ook gewaakt worden over een goede ventilatie in school-, personeels- en klaslokalen in zowel basis- als secundair onderwijs. 'Daarbij doen we een beroep op de expertise van de preventieadviseur van de school.'

Mondmaskerplicht ook versoepeld in Franstalig onderwijs in Wallonië, niet in Brussel

De regels voor het dragen van een mondmasker in het Franstalig onderwijs worden eveneens versoepeld in Wallonië.

In Brussel blijft het mondmasker echter gehandhaafd. Dat de regels in Brussel niet versoepeld worden, komt doordat de vaccinatiegraad in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een pak lager ligt dan in de rest van het land, zegt Désir dinsdag in een mededeling. Met de opkomst van de deltavariant zijn het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames de afgelopen weken toegenomen, ook met sterke regionale verschillen. Zo is de incidentie in het Brussels Gewest de voorbije 14 dagen gestegen tot 451 gevallen per 100.000 inwoners, tegenover 160 in Wallonië. Deze trend zet zich voort en experts vrezen dat die zal blijven toenemen met de terugkeer van buitenlandse reizen aan het einde van de vakantieperiode, vooral wanneer de vaccinatie minder vergevorderd is.

Voor alle activiteiten in het secundair onderwijs buiten de klasvloer gelden veelal de regels zoals die in de rest van de samenleving gelden. Dus bijvoorbeeld wel mondmaskerplicht op de speelplaats indien geen afstand kan worden gerespecteerd en geen mondmasker voor sportactiviteiten. Op plekken waar de coronacijfers, in negatieve zin, sterk afwijken van de Vlaamse gemiddelden, komen er extra maatregelen. Zo blijven in het Brussels gewest de maatregelen gehandhaafd zoals deze van toepassing waren op het einde van het afgelopen schooljaar en dat tot minstens eind september. Er zal ook gewaakt worden over een goede ventilatie in school-, personeels- en klaslokalen in zowel basis- als secundair onderwijs. 'Daarbij doen we een beroep op de expertise van de preventieadviseur van de school.'De regels voor het dragen van een mondmasker in het Franstalig onderwijs worden eveneens versoepeld in Wallonië. In Brussel blijft het mondmasker echter gehandhaafd. Dat de regels in Brussel niet versoepeld worden, komt doordat de vaccinatiegraad in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een pak lager ligt dan in de rest van het land, zegt Désir dinsdag in een mededeling. Met de opkomst van de deltavariant zijn het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames de afgelopen weken toegenomen, ook met sterke regionale verschillen. Zo is de incidentie in het Brussels Gewest de voorbije 14 dagen gestegen tot 451 gevallen per 100.000 inwoners, tegenover 160 in Wallonië. Deze trend zet zich voort en experts vrezen dat die zal blijven toenemen met de terugkeer van buitenlandse reizen aan het einde van de vakantieperiode, vooral wanneer de vaccinatie minder vergevorderd is.