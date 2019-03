Geen luchtverkeer mogelijk van 23 uur tot 6 uur in België

'Op korte termijn hebben we heel veel meldingen van ziekte gekregen voor de nachtshift in Canac (luchtverkeerscentrum, nvdr.)', zegt woordvoerder Dominique Dehaene van skeyes. 'We konden niet voldoende mensen verzamelen voor de dienstverlening vannacht. Tussen 23 en 6 uur is er quasi geen luchtverkeer mogelijk.'

Beperkte hinder voor passagiers

De hinder op Brussels Airport is beperkt, aangezien er 's nachts sowieso weinig vluchten landen en opstijgen. De zes vluchten die na 23 uur aankomen kunnen nog landen. Het gaat om vijf vluchten van Brussels Airlines en één vlucht van TAP. Eén vlucht, die van 23.30 uur naar Moskou van luchtvaartmaatschappij Aeroflot, is geannuleerd. De passagiers blijven overnachten op hotel of op bedden in de terminal, al is het nog niet duidelijk over hoeveel passagiers het juist gaat en hoeveel van hen blijven overnachten.

Een tiental cargovluchten van DHL is wel getroffen. De vliegtuigen die zouden moeten landen worden omgeleid naar andere luchthavens, zegt Pierard.

Zaterdagochtend verwacht de luchthaven geen problemen. 'De eerste vlucht landt om iets na 06.00 uur, en hopelijk verloopt alles dan weer normaal', zegt de woordvoerster nog.

Brussels Airlines bevestigt dat de vijf vluchten die vrijdagavond voorzien zijn, kunnen landen op Brussels Airport. Drie langeafstandsvluchten vanuit Monrovia, Douala en Dakar in Afrika, vertrekken zaterdagochtend met 80 minuten vertraging om na 06.00 uur in Brussel te landen, zegt woordvoerster Wencke Lemmens. Passagiers die in Brussel moeten overstappen, zullen worden omgeboekt.

Geen acties

De christelijke vakbond ACV Transcom zegt aan de VRT dat de directie van skeyes nog geprobeerd heeft extra luchtverkeersleiders op te roepen voor een dienst, maar die zouden daar niet op ingegaan zijn.

Vrijdagvoormiddag meldde ACV-Transcom nog dat er geen acties komen bij de luchtverkeersleiders van skeyes. Er loopt een stakingsaanzegging nu er volgens de bond al langer sociale onvrede binnen het bedrijf is over onder meer aanvragen rond loopbaanonderbreking, benoemingen en premies. De beslissing om geen acties te voeren werd genomen 'na lange discussie', klonk het daarbij.