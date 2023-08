‘Geen herenakkoord tussen overheid en banken om rente op spaarboekje niet te verhogen’

‘Er bestaat geen herenakkoord tussen de overheid en de banken over het niet verhogen van de rente op spaarboekjes en termijnrekeningen.’ Dat zegt Jean Deboutte van het Agentschap van de Schuld. In tegenstelling tot wat sommige banken beweren, staat het de banken dus vrij om de spaarrente op te trekken.

Dertien banken zouden hebben afgesproken om alvast tot en met 1 september de rente op spaarrekeningen niet te verhogen, zo werd gisteren bekendgemaakt. De banken zouden een zogenaamd gentlemen’s agreement hebben afgesloten om tijdens de uitgifte van de staatsbon niet met dat product of met elkaar in concurrentie te treden. Dat werd zowel door Belfius als door BNP Paribas verklaard. Volgens Belfius werd die afspraak ook gemaakt met de overheid zelf.

Dat is om meerdere redenen opmerkelijk. Niet alleen zou het dan gaan over prijsafspraken en dus kartelvorming, maar ook zou de voornaamste motivatie voor het lanceren van de staatsbon op die manier worden ondergraven. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) brengt de staatsbon met een nettorendement van 2,81 procent juist uit om de banken te bewegen om de rente op het spaarboekje op te trekken, wat de banken tot nu toe nauwelijks hebben gedaan. Met een herenakkoord tussen banken en overheid om de rente niet op te trekken, zou de overheid haar eigen doelstelling dus ondermijnen.

‘Ik weet niet waar dit allemaal vandaan komt’, zegt Jean Deboutte van het Federaal Agentschap van de Schuld in een reactie aan Knack. Hij ziet erop toe dat België zijn schulden aan beleggers verkocht krijgt en dat de schatkist niet zonder geld komt te zitten. Hij is ook verantwoordelijk voor de uitgifte van de staatsbon. ‘Er is helemaal geen herenakkoord tussen de overheid en de banken over een verbod om de rente op spaarboekjes en termijnrekeningen op te trekken. Ook niet tijdens de inschrijvingsperiode voor de staatsbon, die nog tot het einde van deze maand loopt. In het contract dat we hebben afgesloten met de banken die de staatsbon plaatsen, staat wel dat ze de rente op de kasbons niet mogen verhogen. Dat is een oude clausule die vroeger ook al in soortgelijke contracten stond en die is er blijven in staan. Maar dat geldt dus alleen voor de kasbons, een product waarover nu nauwelijks nog sprake is. Er staat niets in over andere spaarproducten.’

Deboutte is hoogst verwonderd dat de banken nu beweren dat ze de rente op spaarboekjes en termijnrekeningen niet mogen verhogen als gevolg van een afspraak met de overheid. ‘Dat is niet zo. Als we dat zouden hebben gewild, dan hadden we dat in het contract met de banken wel vermeld. Maar dat zou toch wel bijzonder eigenaardig geweest zijn. Het is juist de bedoeling van de minister om met de staatsbon de concurrentie met de banken aan te gaan en hen te bewegen om de rente op het spaarboekje te verhogen. Om dat alles heel duidelijk te stellen zullen we deze voormiddag nog naar alle banken een e-mail sturen waarin we heel uitdrukkelijk zullen stellen dat ze de rente op alle spaarproducten mogen wijzigen, ook tijdens de looptijd van de staatsbon, met uitzondering van de kasbon, zoals dat in het contract vermeld staat.’

Er is dus volgens Deboutte geen herenakkoord en dus ook geen kartelafspraak tussen de overheid en de banken. Daarnaast is er nog de uitspraak van de banken Belfius en BNP Paribas dat er een afspraak bestaat tussen de banken onderling om voorlopig de rentes niet te verhogen en ook geen nieuwe financiële producten te lanceren. Sommigen zeggen al langer dat banken zulke afspraken maken, maar dat werd tot nu toe altijd ontkend. Nu twee banken het zelf zeggen, rijst de vraag of die prijsafspraken tussen banken beschouwd kunnen worden als kartelvorming, wat verboden en dus strafbaar is.