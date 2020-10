Er bestaat geen gevaar voor verdere malariabesmetting in Kampenhout. Er komt wel een onderzoek naar muggen in de Vlaams-Brabantse gemeente, nadat een echtpaar eind september aan de tropische ziekte overleden was. Dat meldt het Agentschap Zorg en Gezondheid zaterdag.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid en het Instituut voor Tropische Geneeskunde onderzoeken de besmetting. Ze benadrukken dat het zo goed als uitgesloten is dat nog andere mensen in Kampenhout of omgeving de ziekte opgelopen hebben of nog kunnen oplopen. De mug die de besmetting heeft veroorzaakt, is zo goed als zeker dood en kon zich niet voortplanten. Onderzoekers gaan volgende week in de omgeving van Kampenhout muggen en muggenlarven zoeken om na te gaan welke soorten er voorkomen.

'We denken dat een mug vanuit het buitenland is overgevlogen in een bagageruim en zo op een luchthaven is terechtgekomen', zegt Joris Moonens, woordvoerder van Zorg en Gezondheid. 'Allicht vanop de naburige luchthaven van Zaventem of Melsbroek is de mug naar de woning van het echtpaar gevlogen om er beide personen te steken, helaas met fatale afloop.'

Uit het voorlopige onderzoek blijkt dat de besmettingen vermoedelijk midden september zijn gebeurd. Toen was het nog warm genoeg voor een exotische malariamug om tijdelijk te overleven. Er zijn geen andere mensen gestoken en besmet. Anders zouden die intussen al ziek zijn geworden. De mug kan het koude weer van de voorbije weken niet overleefd hebben.

'Mensen uit de buurt hoeven zich absoluut geen zorgen te maken. Ze moeten niet attent zijn voor bepaalde symptomen. De kans op meer besmettingen is quasi nihil', stelt Moonens. Een besmetting door malaria is uiterst zeldzaam in ons land. De laatste dateert van 2014.

