Geen enkele Franstalige partijvoorzitter heeft gelukwensen overgemaakt aan premier Charles Michel (MR) voor zijn benoeming tot vaste voorzitter van de Europese Raad. De Franstalige liberalen bevestigen intussen aan dat Michel tot ten laatste 1 december premier en partijvoorzitter en onderhandelaar voor MR blijft.

Of het nu om PS-voorzitter Elio Di Rupo gaat, zijn CDH-collega Maxime Prevot of Ecolo-covoorzitter Jean-Marc Nollet: geen van hen heeft felicitaties getweet aan het adres van premier Charles Michel.

Nollet stuurde wel microberichtjes de wereld in over de vrijlating van de kapitein van het Duitse migrantenreddingschip Sea-Watch en eentje met gelukwensen over de overwinning van de Belgische basketploeg. De andere Ecolo-covoorzitter, Zakia Khattabi tweette wel, maar dan dat 'N-VA zijn beste bondgenoot is kwijtgespeeld'.

Olivier Maingain riep 'in naam van de verzamelde democraten' op niet te kleingeestig te zijn. Michel heeft volgens hem zijn Europees engagment aangetoond door ons land achter het VN-migratiepact te scharen, ondanks de tegenstand van N-VA en Vlaams Belang.

PVDA-woordvoerder Raoul Hedebouw vindt dat Charles Michel promotie heeft gemaakt naar 'het Europa van ongelijkheid en concurrentie', nadat hij in eigen land werd gesanctioneerd voor zijn 'antisociaal besparingsbeleid'.

Paradoxaal genoeg, gezien hun onderlinge relaties, kwamen er wel felicitaties van Paul Magnette. Wel voegde de Waalse PS-toponderhandelaar er aan toe dat Michel zal kunnen rekenen op de 'kritische kracht van de linkse Europeanen'. In een andere tweet zegt Magnette te hopen dat het Europees parlement het pakket topjobs verwerpt.

Ook andere Franstalige politici feliciteerden Michel, zoals voormalig CDH-voorzitter Benoît Lutgen en fractieleidster Catherine Fonck. De meeste gelukwensen kwamen vanuit zijn eigen partij MR en vanuit Vlaanderen.

De relaties tussen MR en de andere partijen in het zuiden van het land - in het bijzonder PS en Ecolo - zijn bijzonder gespannen sinds de liberalen in 2014 als enige Franstalige partij in zee ging met N-VA. Die onderlinge verhoudingen wegen vandaag op de vorming van een Waalse regering.

Premier, partijvoorzitter en onderhandelaar

MR bevestigt intussen dat Michel premier van de regering van lopende zaken blijft tot wanneer er een nieuwe federale regering het levenslicht ziet, of anders tot 1 december, wanneer zijn functie als voorzitter van de Europese Raad van start gaat. Dat zei de campagnewoordvoerder van de MR, Georges-Louis Bouchez, woensdag op Bel RTL.

Michel blijft ook partijvoorzitter en onderhandelaar voor de MR op alle niveaus waar de liberalen in aanmerking komen voor regeringsdeelname.

'De komende dagen gaat hij zowel intern als met de regeringspartners en het Paleis contacten leggen om te zorgen voor zowel een stabiele Belgische regering die het werk kan voortzetten tijdens deze periode van lopende zaken, als voor een MR die robuust is en die opnieuw kan groeien', aldus Bouchez.

Wat er na 1 december gebeurt, zal afhangen van die gesprekken, maar 'er is geen enkele reden om a priori van politieke formatie te wisselen voor een premier in lopende zaken'.

Michel blijft ook hoofdonderhandelaar voor de MR in het kader van de regeringsonderhandelingen. 'En ik geloof dat we voor 1 december toch een Waalse regering zullen hebben. Met of zonder ons, dat zullen we zien, maar men kan niet eeuwig blijven consulteren', alludeerde Bouchez op de brede consultatie van het Waalse middenveld die PS en Ecolo hebben georganiseerd.

Afkoeling

Hier en daar werd de voorbije dagen gespeculeerd op afkoeling van het klimaat tussen PS en Ecolo enerzijds en de MR anderzijds, na het vertrek van Charles Michel. De spanningen waren vaak geconcentreerd rond de figuur van Michel, als eerste minister van een regering met een minderheid aan Waalse kant én met N-VA aan boord.

Volgens die lezing zou een zachter klimaat voor een toenadering kunnen zorgen met het oog op de vorming van regeringen, vooral dan in Wallonië.