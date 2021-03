Volgens de taskforce vaccinatie is er geen enkele reden om de vaccinatie met AstraZeneca in ons land stop te zetten.

De voorbije dagen was er wat ongerustheid ontstaan omdat er bij verschillende mensen bloedklonters werden vastgesteld nadat ze gevaccineerd waren. Een aantal landen besliste daarom te stoppen met het toedienen van het vaccin van de Brits-Zweedse farmaceut.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) liet vrijdag al verstaan dat we het vaccin van AstraZeneca moeten blijven gebruiken, vandaag/zaterdag herhaalt de taskforce vaccinatie die boodschap. 'Tot de datum van 10 maart werden er 30 gevallen van trombose gemeld bij het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) na een inspuiting met AstraZeneca, op een totaal van 5 miljoen toegediende vaccins', zegt Pierre Van Damme, lid van de taskforce vaccinatie. In België werden twee gevallen van trombose na vaccinatie met AstraZeneca gemeld.

'Er zijn momenteel geen aanwijzingen van een causaal verband tussen vaccinatie met AstraZeneca en bloedklonters. Het aantal gevallen van trombose bij gevaccineerde personen is niet groter dan wat bij de algemene, niet-gevaccineerde bevolking wordt waargenomen. De positie van de taskforce vaccinatie, net zoals die van het Europese Geneesmiddelenagentschap, is dat de voordelen van het AstraZeneca-vaccin tegen covid-19 groter blijven dan de risico's', aldus Van Damme.

De taskforce benadrukt wel dat het EMA verder werkt met alle lidstaten en in detail blijft nagaan hoe veilig de vaccins zijn. De aanbevelingen veranderen daarom dus ook niet, ook niet voor zwangere vrouwen. 'Als een zwangere vrouw wordt opgeroepen voor vaccinatie, kan ze ingaan op dat aanbod, ongeacht het type vaccin', aldus Van Damme.

De voorzitter van de taskforce vaccinatie, Dirk Ramaekers, voegde er nog aan toe dat er geen keuzevrijheid komt voor vaccins. 'Vaccinshopping is en blijft onmogelijk, we hebben drie vaccins die medisch-wetenschappelijk als goede vaccins worden aanzien.'

De taskforce vaccinatie doet verder nog een oproep om bijwerkingen na vaccinatie te melden via de website van het FAGG. Elke aangifte wordt dan geanalyseerd en op basis daarvan kan een duidelijker beleid worden uitgestippeld.

