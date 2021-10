Steden en gemeenten krijgen niet de mogelijkheid om het Covid Safe Ticket in te voeren. Dat heeft de Vlaamse regering beslist.

De verwachting was dat Vlaanderen een grens zou vastleggen voor de vaccinatie. Ging een gemeente daar onder, zou ze de kans krijgen om een beleid te voeren rond het Covid Safe Ticket.

Vlaanderen beslist nu om die mogelijkheid niet in te voeren. 'Er zitten immers slechts vier gemeenten onder de grens van 80 procent vaccinatie', is te horen bij het kabinet van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers. 'Geen pasjesmaatschappij nodig', zegt de minister op Twitter.

De vaccinatiegraad ligt in Vlaanderen hoog. Ook in de Brusselse rand stijgt hij nog altijd. De Vlaamse regering besliste daarom vandaag om geen coronapas in te voeren in sommige Vlaamse steden en gemeenten. Geen pasjesmaatschappij nodig. — Bart Somers (@BartSomers) October 1, 2021

Of het Covid Safe Ticket wel wordt verplicht in de zorginstellingen, is nog niet beslist. Dat besluit valt later vandaag of in de loop van het weekend.

'Meer dan teleurgesteld'

Hans Bonte

De Vilvoordse burgemeester Hans Bonte (Vooruit) reageert erg teleurgesteld op de beslissing. 'Dit houdt zware risico's in'. 'Ik ben meer dan teleurgesteld, ik ben geschoffeerd', zegt Bonte. 'Dit is een signaal van wantrouwen tegenover de burgemeesters in de Vlaamse Rand. Het is duidelijk dat de Vlaamse regering de complexiteit van de Vlaamse Rand niet kent. Wat als de Rand het virus niet verder onder controle krijgt? Willen we dat laten gebeuren? Deze beslissing houdt zware risico's in."'

De Vilvoordse burgemeester wil de komende dagen verder bekijken wat eventuele volgende stappen kunnen zijn. 'We moeten eerst de precieze inhoud van de beslissing kennen.

Vilvoorde kampt met een lage vaccinatiegraad in vergelijking met de rest van Vlaanderen. Op de totale bevolking heeft 64,6 procent een spuitje gekregen, in de groep van de volwassen Vilvoordenaars gaat het om 79 procent.



