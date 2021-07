Niet verstrengen of versoepelen, maar wel waakzaam blijven en de bestaande regels, bijvoorbeeld rond reizen, beter handhaven. Dat was het devies van het Overlegcomité van maandag. Halfweg augustus moet er meer duidelijkheid zijn over de impact van de stijgende besmettingen op de ziekenhuisopnames.

De federale regering en de deelstaten waren het maandagmiddag uitzonderlijk snel eens op het Overlegcomité. Een vergadering van een kleine drie uur volstond om de violen gelijk te stemmen: de besmettingen stijgen, maar de ziekenhuisopnames en overlijdens lijken die trend niet te volgen, en dus versoepelen of verstrengen de regeringen niet. Enkele elementen van het zomerplan worden wel aangepast om de handhaving van de huidige regels te versterken en de verspreiding van gevaarlijke coronavarianten zo goed mogelijk in te dijken.

Reizen

Het gaat daarbij vooral om het reizen. De geldende regels blijven van kracht, maar er daarbovenop komt er wel een striktere procedure voor mensen die terugkeren uit EU- of Schengenlanden waar er gevaarlijke virusvarianten circuleren, ongeacht de kleurcode van dat land. Die reizigers zullen een PCR-test moeten afleggen op dag één en dag zeven na hun terugkeer. Daar komt ook een quarantaine bij kijken, tenzij de persoon in kwestie 72 uur voor aankomst op Belgisch grondgebied al een PCR-test onderging. Wie positief test moet 10 dagen in isolatie. Voorlopig blijft dat bij een theoretische oefening: geen enkel EU- of Schengenland staat momenteel op de zogenaamde VOC-lijst (variants of concern, red.), 'maar dat zou snel kunnen veranderen en dan moeten we maatregelen kunnen nemen', verduidelijkte premier Alexander De Croo.

Daarnaast scherpt het Overlegcomité de controles op het invullen van het Passenger Locator Form en het Europees digitaal coronacertificaat aan. Dat zal vooral te zien zijn op luchthavens en in treinstations. Organisatoren van jeugdkampen krijgen dan weer de aanbeveling om 'maximaal in te zetten op' het vooraf testen van begeleiders en jongeren. Het aantal coronabesmettingen stijgt momenteel vooral onder kinderen en jongeren. Dat is ook de groep die (nog) niet gevaccineerd is tegen Covid-19.

Evenementen

Een tweede element zijn de evenementen. Daar heeft het Overlegcomité de modaliteiten rond het Covid Safe Ticket - zeg maar het intra-Belgische coronacertificaat - vastgelegd, en die zijn iets strikter dan aanvankelijk voorzien. Zo zal het vanaf 13 augustus gebruikt worden voor evenementen buiten vanaf 1.500 in plaats van 5.000 bezoekers, en zal de negatieve PCR-test maximaal 48 uur oud mogen zijn, waar aanvankelijk sprake was van 72 uur. Ter herinnering: het Covid Safe Ticket geeft iedereen die volledig gevaccineerd is, recent negatief heeft getest of antilichamen heeft door een besmetting met het coronavirus in de laatste zes maanden toegang tot massa-evenementen.

Het Overlegcomité houdt voorlopig ook nog vast aan de afstandsregels en de mondmaskerplicht voor iedereen boven de twaalf jaar op drukke plaatsen, in winkels en andere publieke binnenruimtes en op het openbaar vervoer.

Voorzichtig

Hoewel het Overlegcomité maandag geen bijkomende versoepelingen heeft doorgevoerd, blijft het vizier daar wel op staan. 'De correlatie tussen besmettingen en ziekenhuisopnames is duidelijk minder sterk geworden, en dat is dankzij de vaccinaties. Dat geeft ons de mogelijkheid om de beperkingen stap voor stap op te heffen', zei De Croo. De regeringen willen vooral vermijden dat versoepelingen moeten worden teruggedraaid, zoals het geval is in sommige buurlanden. 'Dat is het laatste dat we moeten doen. De voorzichtige aanpak, is de goeie aanpak', benadrukte de premier.

Dat beaamden ook de ministers-presidenten van de Vlaamse, Brusselse, Duitstalige en Franse gemeenschapsregeringen, respectievelijk Jan Jambon, Rudi Vervoort, Oliver Paasch en Pierre-Yves Jeholet. 'We zien nog geen stijging in de ziekenhuisopnames en de sterftecijfers, maar we mogen daar niet te vroeg victorie over kraaien', zei Jambon. 'De komende weken zal duidelijk worden of alles echt onder controle blijft, en dan kunnen we midden augustus opnieuw kijken naar het perspectief voor september.'

Waals minister-president Elio Di Rupo en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke waren er maandagmiddag uitzonderlijk niet bij op de persconferentie. Di Rupo had andere verplichtingen rond het noodweer dat honderden gemeenten in Wallonië vorige week erg zwaar heeft getroffen, Vandenbroucke moest aanwezig zijn op een debat over het Covid Safe Ticket in de Kamer. (Belga)

