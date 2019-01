De vijftiger werd op 27 november opgepakt op basis van een interview dat hij een week eerder aan de Franstalige omroep RTBF had gegeven.

Tijdens een actie aan de Total-fabriek in Feluy verklaarde hij dat het nodig is 'om alles te doen branden, alles af te breken, opdat ze ons zouden begrijpen'.

Als gevolg van die uitspraak werd hij later in zijn woning in Manage gearresteerd.

De advocaat pleitte tijdens de zitting voor de vrijspraak van zijn cliënt. De uitspraak volgt op 6 februari.