Procureur des Konings Ine Van Wymersch van het parket Halle-Vilvoorde waarschuwt voor de gevolgen van de coronamaatregelen voor kinderen en jongeren.

Na één jaar handhaving van de coronamaatregelen maakt procureur Ine Van Wymersch voor zichzelf, en voor Knack de balans op: 'Onze werking is nooit in het gedrang gekomen, maar corona genereerde wel een gigantische extra werklast', zegt ze. 'Ons richtsnoer was: sensibiliseren waar het kan, bestraffen waar het moet. Het gaat erom de rotte appels eruit te halen, er was nergens sprake van een heksenjacht.'

Wel vreest Ine Van Wymersch voor enorme nevenschade bij jongeren als gevolg van de coronamaatregelen.

'Het aantal verontrustende opvoedingssituaties is toegenomen, en de situaties die ons worden gemeld zijn veel ernstiger en gevaarlijker. Vaak is het kind uit huis plaatsen nog de enige optie. De sociale controle is tijdens de lockdowns immers zo goed als weggevallen. Kwetsbare gezinnen zaten samen onder één dak. Er waren voor kinderen en jongeren geen vluchtplekken meer.'

Mensen die anders geen vlieg kwaad berokken, koken nu over.

En ze vervolgt: 'In de gedwongen opnames van minderjarigen in de psychiatrie zien we in 2020 een verdubbeling tegenover 2019. Opvallend is eveneens dat het aantal minderjarigen die ernstige feiten plegen, waarvoor je in de gesloten instelling van Everberg wordt geplaatst, in de eerste drie maanden van dit jaar is verdubbeld in vergelijking met vorig jaar: 18 van januari tot maart 2021, tegenover 9 in dezelfde periode in 2020. Dat gaat om zware feiten waarop een straf van minstens vijf jaar staat. Wij hebben recent ook iemand in Everberg geplaatst die weliswaar gewoon een heel jaar op zijn kamer had gezeten, maar bij wie we aanwijzingen van radicalisering hadden. Ik hou mijn hart vast voor wat er nog allemaal naar boven gaat komen. Hoeveel jongeren zijn we door corona kwijtgeraakt? Jongeren konden een heel jaar haast niets anders meer doen dan op het internet zitten. En dus konden kwetsbare jongeren de klok rond worden benaderd door mensen met slechte bedoelingen. Ook het aantal dossiers van sexting hebben we zien toenemen. Jongeren die heel onvoorzichtig worden met wat ze op het internet posten, omdat ze weinig omhanden hebben, en andere jongeren die dat beeldmateriaal zonder toestemming vrolijk doorsturen.'

De procureur stoot in haar parket ook steeds vaker op volwassenen die mentaal op zijn.

'Ook bij meerderjarigen in Halle-Vilvoorde is het aantal dossiers voor gedwongen opnames aanzienlijk toegenomen: 362 in 2021, tegenover 307 in 2020. Los daarvan moet de politie heel vaak sociaal interveniëren, gewoon om de gemoederen te bedaren. Bij heel wat van die interventies is de sfeer oververhit en zelfs grimmig te noemen. Mensen die anders geen vlieg kwaad berokken, koken nu over. We hadden recent nog iemand in Vilvoorde die zei: 'Ik maak iedereen kapot.''

