Gebruikers van een huishoudhulp via dienstencheques zullen binnenkort kunnen worden uitgesloten van dat systeem als ze zich niet correct gedragen. Dat is het gevolg van een aangepast decreet dat woensdag werd goedgekeurd in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement.

De aanpassing van het decreet is een rechtstreeks gevolg van de coronacrisis, toen meerdere huishoudhulpen klaagden dat de veiligheidsvoorschriften niet werden nageleefd. Gebruikers kunnen in dat geval in de toekomst worden uitgesloten en er kunnen bedragen worden teruggevorderd. Ook wanneer er bijvoorbeeld sprake is van ongewenst seksueel gedrag.

De details moeten nog worden geregeld in een uitvoeringsbesluit. Wat wel al vaststaat is dat een mogelijke schorsing maximaal een jaar kan duren bij een eerste inbreuk en tot vijf jaar bij herhaling. Indien een huishoudhulp bij de werkgever aangeeft bij bepaalde klanten problemen te ondervinden, kan de dienstencheque-onderneming een klacht indienen bij de inspectie, waarna er een controle volgt van de Vlaamse en federale inspectie.

Om de samenwerking tussen de verschillende inspecties te bevorderen, heeft Vlaams minister van Economie Hilde Crevits eind vorig jaar een samenwerkingsprotocol afgesloten.

'Poetshulpen hebben het beste van zichzelf geven in zeer moeilijke tijden', zegt initiatiefnemer Axel Ronse (N-VA). 'De overheid komt per uur ongeveer voor 15 euro tussen in hun kostprijs. Het is niet meer dan normaal dat wie hun veiligheid niet respecteert minstens tijdelijk uitgesloten wordt van het systeem.'

