Geboren verkoper Paul De Grande: 'Ik vind het fijn als iemand veel geld aan mij verdient'

Grote bedragen worden in dit gesprek nog omgerekend naar Belgische franken. Maar voor de rest beantwoordt de zwierige Paul De Grande in niets aan de karikatuur van de antiquair als stoffig oud mannetje in een donker winkeltje. 'U leeft te veel in het verleden! Mij gaat het om de toekomst.'

Paul De Grande: 'Om te beginnen als antiquair hoef je niet veel te kennen of te kunnen.' © Eric De Mildt

Kijk, dat tafeltje. Schoon, hè. 800 euro. Voor u 750, natuurlijk.' We lopen met antiquair Paul De Grande door een zaal van hotel La Réserve in Knokke-Heist. Die wordt volgestouwd met honderden stuks van zijn antiek - van Normandische bruidskasten over Venetiaanse zuilen en Russische kandelaars tot bronzen beelden van burlende herten - voor de verkooptentoonstelling Paul De Grande @ La Réserve. Een uur eerder stonden we, zoals afgesproken, nog aan zijn kasteeltje in Snellegem. Maar daar was, op een kwaad kwetterende specht en wat spelende kraaien na, geen levende ziel te bespeuren. 'Mijn excuses, ik was jullie een beetje vergeten', zegt hij aan de telefoon. 'Kom naar La Réserve, we zijn bezig met de tentoonstelling.'

